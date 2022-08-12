聽新聞
test
0:00 / 0:00
股市聞人妻欠稅165萬 怕管收趕緊還錢
股市聞人劉台安妻子賈秀珍因經營國總建設，積欠營業稅與利息累計約165萬元卻遲不繳納，行政執行署台北分署得知她正在台東某醫院就診，囑託花蓮分署拘提賈女，並帶回台北地院聲請管收，賈女為免被關，趕緊先還50萬元，餘額則簽立擔保書辦理分期。
台北分署指出，賈女積欠營業稅遭台北國稅局移送執行後，執行官發現賈女陸續自銀行帳戶現金提領共約160萬元流向不明。分署多次通知賈女親自到場說明，但她僅以書面不實回覆，或推稱時間久遠不復記憶。
台北分署經向台北地院聲請拘提獲准，到賈女台北戶籍所在及國總建設登記地址都找不到人，其夫劉台安僅通過2次電話隨即失聯。後來執行官發現她8月10日將前往台東某醫院就診，於是囑託花蓮分署前往拘提，搭機帶回台北後，向法院聲請管收。
雖然賈女的確有隱匿、處分財產情事，但法官認為她年事已高且無工作能力，並無管收必要性，力勸她勇於面對，賈女因此先後繳納50萬元清償部分稅款，其餘再辦理分期繳清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言