股市聞人妻欠稅165萬 怕管收趕緊還錢

股市聞人劉台安妻子賈秀珍因經營國總建設，積欠營業稅與利息累計約165萬元卻遲不繳納，行政執行署台北分署得知她正在台東某醫院就診，囑託花蓮分署拘提賈女，並帶回台北地院聲請管收，賈女為免被關，趕緊先還50萬元，餘額則簽立擔保書辦理分期。

台北分署指出，賈女積欠營業稅遭台北國稅局移送執行後，執行官發現賈女陸續自銀行帳戶現金提領共約160萬元流向不明。分署多次通知賈女親自到場說明，但她僅以書面不實回覆，或推稱時間久遠不復記憶。

台北分署經向台北地院聲請拘提獲准，到賈女台北戶籍所在及國總建設登記地址都找不到人，其夫劉台安僅通過2次電話隨即失聯。後來執行官發現她8月10日將前往台東某醫院就診，於是囑託花蓮分署前往拘提，搭機帶回台北後，向法院聲請管收。