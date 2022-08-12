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白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

女建商欠稅165萬元 遭聲請管收後先繳50萬元

中央社／ 台北12日電

賈姓女建商因公司欠稅新台幣165萬元，於台東就醫時遭行政執行署台北分署派人拘提並聲請管收。法官認無管收必要，但勸喻賈女勇於面對；賈女已先還50萬元，其餘辦理分期。

法務部行政執行署台北分署今天發布新聞稿表示，賈姓女子擔任建設公司負責人，丈夫為劉姓股市聞人。賈女的公司滯欠營業稅加計利息累計約165萬元，且賈女多次經通知卻未到場報告財產狀況。

台北分署查出，賈女的建設公司在收受營業稅核定稅額繳款書後，銀行帳戶內160萬元即遭提領而流向不明，因此認為有強制賈女到場說明資金流向必要，向台北地方法院聲請拘提獲准。

台北分署多次查訪賈女行蹤均無所獲，持續追查發現賈女8月10日前往台東某醫療院所就診，因此囑託花蓮分署派員前往拘提到案，當天帶回台北分署進行訊問。

執行官訊問後，認為賈女確有隱匿、處分應供強制執行財產情事，向台北地院聲請管收；法官審理後認為賈女年事已高且無工作能力，並無管收必要，仍當庭諄諄教誨賈女勇於面對，並諭令翌日應先行繳納50萬元，其餘再分期繳納。

台北分署表示，賈女分別於昨天、今天各繳納30萬元、20萬元，合計50萬元作為第1期款項，餘款辦理分期並自行簽立擔保書。

台北分署呼籲，民眾收受執行分署通知書，應積極到場說明，不應漠視或僅以書面方式意圖規避，否則縱然身處百里之外，執行分署仍將秉諸職責，聲請拘提並強制到場，以維護法律公信力及確保國家債權。

法務部

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