最貪公務員徐漢遭起訴後今首出庭 身形消瘦判若兩人

台灣中油公司煉製事業部執行長徐漢涉嫌在八大標案中向業者收賄，今年遭搜索、羈押後起訴，移審後在押長達7個月，今天地院開準備程序庭，徐漢首次出庭身體消瘦，面容憔悴，滿頭白髮，與當初身居高位滿頭烏髮、身材圓潤任的執行長風光樣貌，形成強烈對比，他仍在庭上仍否認犯行，依舊堅稱無收受賄款助廠商得標。

今天準備程序庭，針對徐漢及3名被告廠商，所涉中油大林廠、桃園廠標案，涉案的3名被告，分別為42歲黃姓廠商顧問，幫助交付賄款的34歲黃姓男子及65歲高姓男子，3人都坦承犯行，並在庭上爭取免刑或判緩刑。

法院將借提徐漢出庭，針對涉弊情節，徐在開庭時向法官供稱，部分索賄經過，並不知情，也與廠商無對價關係，且任職副執行長期間，能決策500百萬以下的標案，且這兩起標案決策，除非履約、管理有重大爭議，才會送交煉製事業部，且正副執行長都無權決標。

徐漢堅決否認，藉由收受賄款協助廠商得標，他更供稱，對涉案下屬以他的名義索賄一事不知情，雖然事後有分別收取到下屬交付的賄款，但詢問對方，只得知收錢的目的只是廠商得標後，給予分紅的紅包。