藍委指農田水利組織變更違憲 憲法法庭判新法合憲

2020年農田水利法通過，農田水利會改制為公務機關，38名在野黨立法委員認為農田水利法部分條文有違反法律明確性原則、法律保留原則、憲法第14條、第15條、第23條及憲法增修條文第3條第3項、第4項規定疑義，聲請解釋。憲法法庭今做出2022年憲判字第14號判決，判農田水利法合憲。

憲法法庭指出，農田水利法第1條規定「為確保糧食安全及農業永續，促進農田水利事業發展，健全農田水利設施之興建、維護及管理，以穩定供應農業發展所需之灌溉用水及擴大灌溉服務，並維護農業生產與提升農地利用價值及妥善處理農田水利會之改制事宜，特制定本法。」不違背法律明確性原則，也沒侵害人民結社自由。

而農田水利法第18條、第23條第1項「農田水利會改制後資產及負債由國家概括承受，並納入依前條第1項規定設置之農田水利事業作業基金管理。」等，也沒有侵害人民財產權的問題。

第23條第5項「農田水利會改制後，因地籍整理而發現之原屬農田水利會之土地，由該管直轄市或縣（市）地政機關逕為登記，其所有權人欄註明為國有，管理機關由主管機關指定所屬機關為之。」的規定，未侵害憲法第15條保障人民財產權。

而第34條第2項規定「自本法施行之日起，農田水利會組織通則不再適用。」也沒有侵害憲法第14條保障人民結社自由的問題，也就沒有違反法律不溯及既往原則、信賴保護原則的問題。

本件源於聲請立委認為，日治時期賦予農田水利灌溉組織公法人地位，是先於中華民國而存在的公法人農民自治團體，但執政黨推動農田水利會改制為公務機關的理由，如同立法院民進黨團總召柯建銘的「誠實告白」，就是為了「消滅地方派系」、讓「農業用水公共化」。直白一點，就是要讓親國民黨的地方派系沒有資源自動瓦解，也讓工業財團金主可以更方便更便宜調撥農業用水。

聲請立委指消滅全國17個水利會和155萬農民的會員權利，是大開民主倒車，也違反全球政府組織改造朝小政府、分權化、地方化、民營化的大方向，既紊亂成熟的灌溉秩序，也造成政府不可預期的財務沉重負擔。立委認為把全國水利會數兆以上的財產、水權、灌溉水利設施未經合法徵收，全部沒收歸國家，「比共產黨還共產黨」。

行政院表示，農田水利會的性質與地位，是純粹法律創制的制度，不具憲法位階，農田水利是憲法託付國家立法並執行的任務，只是國家要如何施行，憲法沒有具體指示。總之，這只是法律所設計的一種國家間接行政，農田水利會僅是「功能自治」的概念，不受憲法地方自治保障。