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白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

男竊訊賣機上盒業者 8年多削5千萬侵權上千億

中央社／ 高雄12日電

保二總隊刑大偵三隊今天上午宣布破獲竊訊機房，曾姓主嫌先申裝合法第四台，再將訊號轉化，賣給機上盒業者營利，初估8年多來不法所得5000萬，侵權金額破千億。

近年影音串流平台興起，不法人士抓準人性貪小便宜弱點，在民宅架設竊訊機房，盜錄合法第四台有線電視業者訊號源，再轉換成網路串流格式，提供給飯店、汽車旅館業者公開播送。

內政部警政署保安警察第二總隊去年9月發現有網拍賣家提供NCC證號型式相關認證資料，以取信不知情民眾購買非法機上盒，歷經多月偵蒐，發現犯嫌是自中國淘寶網購買相關設備架設機房，再申裝合法第四台有線電視，盜錄訊號源，將之IP化後，傳送至北部9間簽約飯店使用，另非法機上盒個人用戶則以內建或下載程式方式存取收看。

保二總隊刑事警察大隊偵三隊今天上午新聞稿指出，專案小組掌握相關事證及機房位置後，今年4月6日前往新北及高雄等4處搜索，並在新北土城區機房將42歲曾姓主嫌查緝到案。

另於高雄鼓山區查獲非法機上盒24歲顏姓、37歲何姓經銷商，現場查扣DreamTV等機上盒295台、伺服器、UPS不斷電系統、數位訊號源轉發器、數據機、電腦主機、筆記型電腦、手機等證物，全案依涉嫌違反著作權法擴大偵辦。

警方調查，機房曾姓主嫌主要為訊號源供應者，他先付費申裝合法第四台有線電視，再收集第四台訊號轉化成機上盒訊號，之後賣給業者營利。自民國102年起至今，犯罪不法所得高達新台幣5000萬元。另9間公開播送飯店業者目前則暫列證人，是否有涉刑責仍待檢方後續認定。

另外，顏姓經銷商2人則是自中國淘寶網及國內資訊有限公司進貨，且為躲避警方追緝，在網路賣場販售時皆宣稱是純淨版空機，實則內建程式或協助客戶安裝第三方App，收看第四台節目，自110年6月開始販售至遭查獲，初估不法所得新台幣20萬元。若依機上盒內侵權116台電視台計算，推估侵權金額至少達1016億1600萬元。

警察 新北 淘寶

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