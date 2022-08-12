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法務部司法行政新職 台高檢官長陳佳秀接保護司副司長

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

法務部上午舉行檢審會並公布今年首波司法行政職新派名單，這次焦點集中在「三專生」接任各司處副主管，其中保護司副司長由高檢署書記官長陳佳秀接任，檢察司副司長由廉政署主秘簡美慧接任，綜合規劃司副司長則由台高檢檢察官古慧珍出任。

法務部表示，陳佳秀為司法官學院37期，曾任台北地檢署襄閱主任檢察官、高檢書記官長，除擁有完整檢察及行政歷練外，也襄助機關首長對於更生保護、犯罪被害人保護及榮譽觀護人等業務的推廣，因此獲拔擢為保護司副司長。

簡美慧為司法官38期，曾任一審主任檢察官、二審檢察官、調部辦事及借調行政院外交國防法務處協辦法律事務，對於檢察核心業務及檢察行政事務均十分熟稔，

古慧珍為司法官39期，曾任一審主任檢察官、二審檢察官、調部辦事，法務部考量她在台高檢檢察官任內，與署外其他機關業務聯繫及溝通協調能力佳，於是讓她出任綜合規劃司副司長，負責推動司改業務。至於原綜規司副司長廖江憲卸任後歸建高檢署，並調法務部參事。

台高檢書記官長陳佳秀將接任法務部保護司副司長。本報資料照片
台高檢書記官長陳佳秀將接任法務部保護司副司長。本報資料照片

檢察官 法務部 司法

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