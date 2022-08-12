法務部新人事 簡美慧將接任檢察司副司長

法務部檢審會今天通過新人事，現任廉政署主任秘書簡美慧將接任檢察司副司長，高檢署官長陳佳秀接任保護司副司長，綜合規劃司副司長廖江憲升任參事，遺缺由由古慧珍接任。

法務部官員指出，簡美慧司法官班第38期結業，曾任一、二審檢察官、一審主任檢察官，對各項檢察核心業務及檢察行政等事務均十分熟稔，因此安排她接任檢察司副司長，以協助推動檢察政策。

此外，現任台灣高等檢察署書記官長陳佳秀（37期）將於今年任滿回任台北地檢署；法務部考量她曾任北檢襄閱主任檢察官、高檢署官長，有完整檢察及行政歷練，也襄助首長推廣司法保護業務，因此拔擢擔任保護司副司長。

至於現任綜合規劃司副司長廖江憲（34期）在副司長任內負責司法改革業務，成果豐碩，因此升任接辦參事業務，繼續協助各項司改法案的推動及立法院各委員會法案法制作業協助等工作。

廖江憲升任參事後，法務部考量高檢署檢察官古慧珍（39期）有豐富實務及檢察行政經驗，在高檢署任內負責與其他機關司法業務聯繫及溝通協調，能力甚佳，因此拔擢古慧珍擔任綜合規劃司副司長，辦理司改相關業務及推動各項政策。

法務部檢察官人事審議委員會今天通過法務部提出的人事案，將報請部長核定。