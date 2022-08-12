快訊

白宮國安官員：美軍近期將穿越台海、美台將推進貿易談判

法務部新人事 簡美慧將接任檢察司副司長

中央社／ 台北12日電

法務部檢審會今天通過新人事，現任廉政署主任秘書簡美慧將接任檢察司副司長，高檢署官長陳佳秀接任保護司副司長，綜合規劃司副司長廖江憲升任參事，遺缺由由古慧珍接任。

法務部官員指出，簡美慧司法官班第38期結業，曾任一、二審檢察官、一審主任檢察官，對各項檢察核心業務及檢察行政等事務均十分熟稔，因此安排她接任檢察司副司長，以協助推動檢察政策。

此外，現任台灣高等檢察署書記官長陳佳秀（37期）將於今年任滿回任台北地檢署；法務部考量她曾任北檢襄閱主任檢察官、高檢署官長，有完整檢察及行政歷練，也襄助首長推廣司法保護業務，因此拔擢擔任保護司副司長。

至於現任綜合規劃司副司長廖江憲（34期）在副司長任內負責司法改革業務，成果豐碩，因此升任接辦參事業務，繼續協助各項司改法案的推動及立法院各委員會法案法制作業協助等工作。

廖江憲升任參事後，法務部考量高檢署檢察官古慧珍（39期）有豐富實務及檢察行政經驗，在高檢署任內負責與其他機關司法業務聯繫及溝通協調，能力甚佳，因此拔擢古慧珍擔任綜合規劃司副司長，辦理司改相關業務及推動各項政策。

法務部檢察官人事審議委員會今天通過法務部提出的人事案，將報請部長核定。

法務部 檢察官 司法改革

延伸閱讀

地方5項選舉在即 苗栗調查站宣示查賄選舉

議員指漠視擺爛陳信瑜請辭案 柯文哲受訪未回應

拒檢稱「以為警察要我過」 他不服罰鍰提訴訟被打臉

台聖簽署刑事司法互助條約 共同打擊犯罪

相關新聞

涉詐助理費被訴 北市議員林穎孟：我也是受害者

台北地檢署偵辦台北市議員林穎孟涉詐領助理費昨天偵查終結，依貪汙治罪條例起訴林穎孟及葉姓前男友。對於被指詐領助理薪資來付楊...

枋寮鄉長涉貪復職 是否連任看鄉親

屏東縣無黨籍枋寮鄉長陳亞麟涉貪遭屏東地院羈押，縣府4月12日指派參議黃道東代理，陳8月1日獲釋申請復職，縣府定15日辦理...

被網友影射「尖如腦粉曾劈腿」 網紅不忍了提告獲賠

姚姓女網友在社群平台Dcard上留言「劈腿是真的」攻擊網紅「Alice」，被「Alice」提告妨害名譽並求償2萬5千元，...

小禾馨抗罰50萬成功！ 法院依2個理由認為北市府開罰錯了

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4家診所共2...

涉妨害自由等罪 嘉縣水上鄉代會主席50萬元交保

嘉義縣水上鄉代表會主席林家緯因涉及一起因債務糾紛引發的妨害自由、傷害、恐嚇等罪嫌，昨天被刑事局中打中心警察帶回偵訊，今天...

炫富熱褲妹酒駕累犯撞死人 出庭突淚崩「每天夢到車禍」仍遭延押

女子林筱路曾酒駕遭判刑，今年6月21日又涉嫌酒駕跑車撞死方姓男子，士林地檢署偵結依10年內再犯不能安全駕駛動力交通工具而...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。