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日立併永大疑內線交易 前總經理許作名等13人不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

電梯大廠永大機電前總經理許作名遭檢調懷疑，2018年下市與日立集團合併期間，涉嫌與公司中高階主管、董事及親友共13人，在合併案重大訊息曝光前，以自身或人頭帳戶買進永大股票，藉此分別獲利數十萬元。台北地檢署今偵結，認為當時合併案訊息仍不明確，非證交法禁止內線交易時間點範疇，將許男等人不起訴。

許作名時任擔任永大電機總經理，後來在2019年又升任永大董事長，直到2021年3月卸任。永大2018年10月26日於公開資訊觀測站，公告「本公司對Hitachi集團擬公開收購本公司普通股股份之相關事宜說明」重大訊息，表示日立集團將以每股60元收購永大股份，永大將下市成為日立子公司。

檢調原懷疑，許男等人在得知上述重大消息後，利用公告前行內線交易，經查每人約獲利30至60萬不等。後來查出，永大係經日立於2018年10月26日經董事會通過於官網公告，才得知公司將遭併購的訊息。許男等人雖身為被收購方，除接獲日立公司盡職調查的請求外，並未取得明顯優於一般市場投資人的資訊。

檢方認為，公司間併購契約的成立，尚須經過初步磋商、達成協議、簽訂契約，董事會決議等數個階段，在雙方初步磋商過程中，因屬意見交換，若未達成共識，難認已有合併雛型，須對重點達成協議，對合併達成共識，簽約及經董事會決議，方完成合併程序。

因此，許作名等人買賣永大股票時間點，難以認定合併案的重大消息已達具體、明確的程度，其股票交易行為非證交法禁止內線交易規定範疇，認定罪嫌不足將13人不起訴。

永大機電前總經理許作名等人涉內線交易案，北檢12日將涉案13人全部不起訴。圖／翻攝永大機電官網
永大機電前總經理許作名等人涉內線交易案，北檢12日將涉案13人全部不起訴。圖／翻攝永大機電官網

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