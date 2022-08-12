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台中必比登名店商標之爭 范記金之園控遭盜商標連3敗

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

范記金之園。記者曾健祐／翻攝
范記金之園。記者曾健祐／翻攝
獲米其林必比登推薦，台中知名老牌草袋飯「范記金之園」2018年取得商標註冊，范姓負責人控告另1間「金之園民權店咖啡簡餐」賴姓、董姓業者盜用商標，經檢方不起訴後，范聲請再議、交付審判均被駁，院檢認定范商標2018年註冊，但賴、董早已使用該店名多年，不會造成消費者混淆。

金之園范姓負責人主張，1988年起經營「范記金之園」餐廳品牌，2020年更榮獲米其林必比登指南推薦，他也將范記金之園商標名稱、圖樣向智慧財產局申請註冊登記，現仍於商標專用期間。

范表示，賴、董2019年10月以「金之園民權店」名稱在臉書經營社團，並作為2人經營的「金雞園小吃店」使用，導致消費者多有混淆，直到2021年3、4月再將店面上「金g園咖啡簡餐精緻餐盒」招牌，全數改成「金之園民權店咖啡簡餐」，便當盒也都印有金之園字樣。

范認為，賴、董在他們榮獲必比登推薦後，將原「金g園」改成「金之園」招牌，也是在他們已經申請註冊商標之後，至於董雖自稱曾在他母親經營的金之園小吃店民權店工作，母親曾口頭同意其使用金之園招牌，但沒留下任何證據，顯已有盜用商標，攀附他建立的商譽與知名度。

法院查，范當時提告，經台中地檢署偵結不起訴，賴、董在偵查時均堅決否認犯行，董辯稱1988年起在范母經營金之園小吃民權店工作，當時店名是金之園草袋飯專賣店，她於1994年開始經營，2020年8月才將負責人變更為賴，范母有口頭同意她用金之園招牌。

董並稱，後因2007年投資失利要找股東，才將營業登記改為「金雞園」確保債權人不會來要債，直到股東退出才想把招牌換回來。

檢方認為，董1985年至2009年經營金之園小吃民權店，董雖使用金之園商標權，但應是表示金之園小吃店民權店，非侵害范的商標權，偵結不起訴。

范不服向智財高分署聲請再議被駁回，智財高分署指出，依商標法第36條第1項第3款，在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者，不受他人商標權之效力所拘束，范2018年11月1日取得商標權，在之前董、賴持續以金之園做商標，不受商標權拘束。

智財高分署認為范提再議無理由駁回，范不服再聲請交付審判，台中地院審酌，范2018年11月1日取得金之園商標登記前，董早已使用金之園小吃店民權店，且該店是董向范的母親頂讓持續經營，當時使用該商標文字，范的金之園尚未註冊，自無造成消費者混淆誤認，裁定駁回，不得抗告。

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