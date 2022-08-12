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婦違停挨罰300元 控檢舉設備大陸製「喪權辱國」

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園一名王姓婦人因紅線違停被檢舉，挨罰300元，但她不服，指檢舉人設備是大陸製，未經標檢局檢驗合格，不僅裁罰有疑慮，還恐有國安問題，可連打三場官司，最後仍然敗訴，不但罰款要繳，還得多付1050元的訴訟費。示意圖／Ingimage
桃園一名王姓婦人因紅線違停被檢舉，挨罰300元，但她不服，指檢舉人設備是大陸製，未經標檢局檢驗合格，不僅裁罰有疑慮，還恐有國安問題，可連打三場官司，最後仍然敗訴，不但罰款要繳，還得多付1050元的訴訟費。示意圖／Ingimage
桃園一名王姓婦人因紅線違停被檢舉，挨罰300元，但她不服，指檢舉人設備是大陸製，未經標檢局檢驗合格，不僅裁罰有疑慮，還恐有國安問題，可連打三場官司，最後仍然敗訴，不但罰款要繳，還得多付1050元的訴訟費。全案仍可上訴。

判決指出，王婦前年7月在台北市士林某處紅線違停，被民眾錄影檢舉，桃園市交通裁決處認定違規屬實，裁罰300元。她興訟請求撤銷處分，前年被桃園地院駁回，上訴後，台北高等行政法院獲撤銷原判決發回更審，再由桃院接手。

王婦主張，檢舉人使用的錄影設備是大陸製造，應提出標檢局檢驗合格相關證明文件，但舉發機關否決，認為不必提供相關文件也可以裁罰；她認為大陸是敵對國家，而主管機關用敵國監視設備作為裁罰民眾工具，昏庸裁定、喪權辱國，怎可不加以檢討？若不加以導正，我國情資將輕易被敵國知悉因此要求檢驗合格文件實有必要。

法院調查民眾檢舉影片，認為王婦違規事實明確，至於檢舉人設備無標檢局檢驗等情，交通違規案件除重量、速率和酒精測定值須以標檢局檢定合格儀器採證，其他儀器並無類似規範，檢舉案件也無明文限制使用儀器須標檢局檢定。

法院認為，檢舉人的設備足以還原現場情況，無須標檢局檢應證明必要。此外，影片無剪輯變造跡象，王婦主張撤銷裁罰的理由，顯屬卸責之詞，不足採信。

法院指出，王婦既然是通過考試拿到駕照，應知道路交通安全規則和處罰條例等規定，且應確實遵守，如有違反，自應受罰，縱使不是故意，也有「應注意，能注意，而未注意」的過失責任，裁罰並無違誤。

桃園 違停 駕照

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