水利會私有地上蓋溝渠非不當得利？ 雲院法官聲請釋憲

憲法法庭審理「農田水利會組織變更案」今將宣判，但雲林地方法院法官楊昱辰審理一起排除侵害案件時，認為農田水利會組織通則第11條第2項規定有牴觸憲法第7條、第15條、第22條及第23條疑義，也聲請解釋，憲法法庭今天也將公布判決結果。

農田水利通則第11條第2項規定「原提供為水利使用之土地，應照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。」

楊昱辰在審理信大國際多媒體公司起訴的排除侵害事件時，認為該規定有牴觸憲法保障財產權、平等權等基本權利，也有違反比例原則和平等原則疑義，聲請解釋憲法。

本件源於信大多媒體公司主張台灣省雲林農田水利會沒有占有一塊面積391.36平方公尺丁種建築用地的合法權源，卻擅自在土地上興建溝渠和其他地上物等水利設施，無權占有使用讓信大多媒體無法使用這筆土地，也大幅減損土地交易價值。信大多媒體多次要求拆除水利設施並返還土地，但水利會置之不理。

雲林農田水利會辯稱水利設施在四十年間既已存在供灌溉和排水之用，依據通則第11條「農田水利會因興建或改善水利設施而必須之工程用地，應先向土地所有權人或他項權利人協議承租或承購；如協議不成，得報主管機關依法徵收。如為公有土地，得申請承租或承購。」「原提供為水利使用之土地，應照舊使用，在使用期間，其土地稅捐全部豁免。」等規定，它們有權占有使用土地，並無不當得利。

爭議的土地2010年1月12日由信大多媒體公司買受，同年2月1日辦所有權移轉登記。

楊昱辰認為這項法律規定限制了人民的財產權和平等權，有違反比例原則、平等原則疑義。楊指出，這條法律有限制人民財產權的性質，應符合憲法上「比 例 原 則 」 檢驗。這條法律追求的公益目的是什麼？是否為便利農田灌溉、排水以改善民生？公益目的不明確。再者，私權糾紛，應循既有的訴訟途徑解決，不應由立法機關逕自制定法律來限制人民的財產權。