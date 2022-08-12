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婚外情當戰績！已婚教授外遇9女 還邀副教務長進「渣男俱樂部」

聯合報／ 記者林保光／即時報導

大學教授吳姓男子去年同時與9名女子發生婚外情，高雄地方法院判他須賠妻子100萬元。記者林保光／攝影
大學教授吳姓男子去年同時與9名女子發生婚外情，高雄地方法院判他須賠妻子100萬元。記者林保光／攝影
中部某私立大學吳姓教授在南部大學任職期間，向妻子提離婚後，妻子發現他與朋友、同事加入「渣男俱樂部」，他曾與9名女子發生婚外情，提告他侵犯配偶權，高雄地方法院判吳姓教授要賠妻子100萬元，並與其中2女子連帶賠100萬元。全案可上訴。

吳姓教授原本是南部某私立科技大學電機系教授，去年妻子無意間在他以前所給的手機中，破解通訊軟體密碼，發現他自2020年12月至去年2月間，同時與網路商城經理朱姓女子、陳姓2女子及另7名女子發生婚外情，並把婚外情或性行為當成「戰績」，向同事及朋友炫耀；甚至其中1名同事是他原任大學的副教務長。

吳妻發現，吳姓教授邀請朋友一起加入「渣男俱樂部」，利用外遇女子對他的感情謀取事業利益，又與朋友「共同密謀」甩人戲碼、製造衝突，再歸因外遇女子的錯誤才造成分手。

吳妻指吳在去年提出離婚後便避不見面，並斷絕金援，直到去年12月，揭發吳的不堪行為，並以吳姓教授朱姓、陳姓2女子侵害她的配偶權，打民事訴訟，要求連帶賠償200萬元。

吳姓教授在妻子提告後，起初未辯解妻子所提的通訊對話內容及照片，後來在法院審理期間，才表示有造假可能，認為他沒侵害配偶權，並稱與妻子所指的女子，只是業務關係。

法官由吳姓教授的LINE對話紀錄，以及和朱姓、陳姓2女子分別出遊的照片，認為如果LINE對話紀錄係由吳妻偽造或變造，一開始吳就應會提出，可是卻毫無提及，有悖常情，法官認為對話紀錄與吳妻所講的大致相同，認定應為真實，而且，吳短短數月內透過交友軟體，同時與高達9名女子發生性關係或婚外情，甚至與友人共議，對外遇對象如何始亂終棄的方法，判決吳姓教授敗訴。

婚外情 外遇

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