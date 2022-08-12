逼吃辣油關浴室當狗養 爸媽虐死3歲兒卻「不是殺人」

示意圖／ingimage 南投縣林姓男子和徐姓妻子平時以「狗」、「啞巴」稱呼發展遲緩的3歲兒子，常動手毆打並把兒子關在廁所裡生活、餵食辣油，譏笑「打不死的蟑螂」，林去年推倒兒子頭部撞牆致死，最高法院依凌虐幼童致死罪判林14年徒刑，徐女依凌虐幼童罪判刑4年定讞。

林（38歲）與徐女育有一對雙胞胎兄弟，其中3歲小兒子因發展遲緩，原交由林母照顧，事後林母生病，林才將兒子接回照顧，但男童返家後適應不良、發展遲緩，不願意講話也無法表達大小便，讓林、徐女心生不滿。

林去年1月至3月間不時拿油漆刷、木把毆打兒子，手推男童撞牆壁、地板或桌腳，導致男童全身是傷，徐女擔心兩人虐童事情曝光，拒絕帶兒子就醫；兩人用毛巾綑綁兒子雙手、封嘴，以口罩遮住眼睛，要求兒子坐在小椅子上，想讓兒子睡著時直接跌倒撞地。

徐女更在早餐的煎餃中加入辣油，故意讓兒子食用，再傳訊息給林「他竟然不會辣全吃完了」、「沒救了」、「那應該是我加太少了」等語，林譏笑「我看他是蟑螂了」、「打不死的小強，生命力極高」。

兩人從去年3月開始，把兒子關在廁所生活，同年月21日上午11時許，林不滿兒子不吃飯、喝水又哭鬧不休，在浴室徒手毆打、推擊兒子，導致男童重心不穩後腦勺猛烈撞擊牆壁磁磚，陷入昏迷，林緊急將兒子送醫急救，仍因反覆性鈍性傷撞擊、硬腦膜下出血，同年4月1日身亡。

林、徐女坦承犯行，一審認為兩人犯凌虐幼童致死罪判林14年、徐女12年徒刑；案件上訴，男童是被林毆打身亡，徐女未參與，二審認為徐女僅犯凌虐妨害幼童發育罪改判4年。

二審指出，林發現男童昏迷不醒，立即開車將男童送醫急救，沒有棄之不顧或拖延送醫救治，難以認定有殺人不確定故意，依凌虐幼童致死罪判刑14年；最高法院認為判決沒有違誤，駁回上訴，全案定讞。