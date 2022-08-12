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9電廠聯合行為挨罰60億 提告抗罰敗訴確定

中央社／ 台北12日電

最高行政法院陸續判決9家電廠敗訴，全案確定。本報系資料照
最高行政法院陸續判決9家電廠敗訴，全案確定。本報系資料照
公平會102年間認定9家民營電廠聯合拒絕調整與台電的購售電費率，足以影響發電市場，處罰鍰60億餘元，9家電廠興訟抗罰。最高行政法院陸續判決9家電廠敗訴，全案確定。

這9家電廠（IPP業者）包含麥寮汽電股份有限公司、和平電力股份有限公司、長生電力股份有限公司、新桃電力股份有限公司、嘉惠電力股份有限公司、森霸電力股份有限公司、星能電力股份有限公司、國光電力股份有限公司、星元電力股份有限公司。

經濟部為解決台電缺電限電問題，自民國84年間起分批開放9家民營電廠（IPP），並與台電分別簽訂購售電合約，9家IPP所生產電力僅能售給台電，電力售價也依合約所訂定的購售電費率計價。雙方於96年9月11日間就合約中燃料成本按即時反映調整達成協議。

公平交易委員會認為，這9家IPP業者從97年8月到101年10月間有多次聚會，達成彼此不與台電完成調整購售電費率共識，相互約束事業活動，聯合拒絕與台電協商，已足以影響國內發電市場供需功能，違反公平交易法「事業不得為聯合行為」的禁止規定，分別裁處罰鍰，合計63.2億元。

9家電廠提起訴願，公平會調整為60億餘元。9家電廠仍不服，提起行政訴訟。

台北高等行政法院一審、更一審均判決原處分撤銷，但陸續遭最高行政法院廢棄發回，北高行更二審於109年5月間判決9家電廠勝訴，仍撤銷原處分，公平會不服提上訴。

最高行政法院陸續撤銷北高行更二審判決，改判公平會勝訴，昨天最後2家電廠森霸、和平也遭最高行政法院判決敗訴。全案確定。

最高行判決指出，9家電廠賣給台電的電力占台電外購電力76%，足見9家電廠對國內發電市場供給具不可或缺的地位；9家電廠藉聯合行為採取一致性行動，避免競爭風險，使市場無法透過競爭機制運作而自然達到最適狀態。

判決表示，因此9家電廠聯合拒絕與台電協商，屬於限制IPP間與競爭有關之事業活動，足以使市場供需功能受到影響之危險，構成違反公平交易法的聯合行為。公平會裁罰有理由。

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