前時力台北市議員林穎孟 人頭詐領助理費涉貪起訴

無黨籍台北市議員林穎孟，因涉嫌以人頭詐領助理費涉貪遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片 無黨籍台北市議員林穎孟，兩年前遭前助理爆料以人頭詐領助理費，刁難女性助理生理假，甚至在議會內上演與前助理你追我跑的荒唐戲碼，被稱為「假面甜心」、「議會慣老闆」。

台北地檢署查出，林女與前男友葉曜彰涉嫌自2018至2020年，以人頭詐領公費助理費，金額近百萬，今依貪汙及偽造文書等罪將兩人起訴。

林穎孟原屬時代力量，當年搭上太陽花學運熱潮，先擔任立委林昶佐法務助理，後來又標榜勞權和性別平等，於2018年順利當選北市大安、文山區市議員。但她2020年與助理們鬧翻，幾乎將大量助理開除，並爆發重大勞資糾紛，後來遭爆以人頭詐領助理費。

今年3月22日，北檢指揮調查局新北市調查處搜索林女議會辦公室等處，並約談林女、郭姓人頭助理、郭女所屬公司蕭姓關係人，並傳喚多名前助理作證。當時檢方一度欲涉犯《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物等罪聲押林女，最後林女及蕭男各以100萬、20萬元交保候傳。

林女將交保後否認詐領助理費，表示錢都花在組織工作及拓展基層，以及剪片、設計、製圖之用，助理費絕對沒有進她私人口袋。相信司法會還她清白。而同樣涉案的葉曜彰，因搜索當天人在國外，直到5月回台後，才由檢調進行偵訊。