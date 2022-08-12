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涉詐領助理費 北市議員林穎孟及前男友遭起訴

中央社／ 台北12日電

台北市議員林穎孟。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
台北市議員林穎孟。聯合報系資料照／記者潘俊宏攝影
台北地檢署偵辦無黨籍台北市議員林穎孟涉詐領助理費，3月間約談林穎孟到案，訊後諭令新台幣100萬元交保。台北地檢署今天偵查終結，依貪污治罪條例起訴林穎孟及葉姓前男友。

檢調獲報，林穎孟自民國107年至109年間，涉嫌向台北市議會詐領公費助理費，金額約數萬元至數十萬元，涉犯貪污治罪條例第5條第1項第2款利用職務上機會詐取財物、刑法第214條使公務員登載不實等罪嫌。

台北地檢署今年3月間指揮調查局新北市調查處執行搜索6處，並傳訊林穎孟、郭姓女子及蕭姓男子等3人說明。檢察官漏夜複訊後，諭令林穎孟100萬元交保、蕭男20萬元交保。

檢調於5月間傳訊林穎孟、前男友葉姓男子等3人說明。北檢今天偵查終結，依貪污治罪條例利用職務詐取財物等罪起訴林穎孟及葉男。

林穎孟

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