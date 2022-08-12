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懷疑偷吃…前少棒國手5刀刺死女友 地院判處15年

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

曾打少棒奪威廉波特世界冠軍的台電員工陰經龍，離婚後與台電張姓女包商交往十幾年，懷疑女友近來提分手是另結新歡，今年3月22日在台電嘉義配電中心辦公室，涉嫌持水果刀狠刺女友胸口5刀，造成張女送醫不治，警方當場逮捕陰男；嘉義地方法院審理後依殺人罪判處陰男有期徒刑15年、褫奪公權5年，可上訴。

據悉，台電公司職員陰男與台電女包商張女都在台電嘉義區處配電中心任職，因相識交往成為男女朋友，今年3月17日上午，張女提分手，2人相約在配電中心3樓倉庫談判，陰男心生不滿，涉嫌持水果刀抵住張女頸部，恫稱要「同歸於盡」、「殺死你」，張女心畏懼並頸部受有撕裂傷，幸好外甥女擔憂安危前往尋找張女，藉故帶離現場，陰男才作罷，但仍憤憤不平，心有不甘，3月22日上午9時15分，在配電中心3樓材料課，趁遞送文件給張女之際，以預藏的水果刀朝張女左胸、腹部連刺5刀，其中1刀深及心臟，致右心房破裂，大量出血。當場鄭姓同事見狀立即上前阻止，陰男揮刀恐嚇「如果再阻止，我連你也殺」等語，直至張女因大量出血，引發低容積性休克及血、氣胸，不治死亡。

檢方偵查終結後，依恐嚇、傷害、殺人等罪嫌提起公訴。

法官斟酌，被告動機係因不滿張女提出分手的感情糾紛，又張女報警提告的行為產生怨恨，僅因被告本身情緒管理不當而犯案，又案發期間受口腔癌惡性腫瘤所苦，導致身體狀況長期不穩定、心情低落，在這期間張女提出分手，而出現自我否定、玉石俱焚等負面心態，衝動犯下本案。

審酌被告犯後坦承犯行、表示知錯悔悟，並與部分告訴人達成和解；認為被告惡性尚未達量處死刑、無期徒刑的程度，但是罪責不可謂不重，仍應科處最重的刑度判處有期徒刑15年，並褫奪公權5年，以示懲儆。另犯傷害罪，處有期徒刑6月、犯恐嚇危害安全罪，處有期徒刑3月，都可易科罰金。可上訴

據了解，55歲陰經龍結婚育有2女，51歲張女也曾有婚姻生1子，後來皆離婚，兩人工作認識，交往長達12年，陰近年罹患口腔癌，開刀治療病情穩定，也是張女照顧。

陰經龍就讀朴子國小時參加棒球隊，取得中華少棒代表權，1979年在33屆威廉波特少棒賽的資格賽，是打擊率、打點及全壘打「3冠王」，世界賽順利奪冠。

涉嫌5刀刺死女友的前少棒國手陰經龍，嘉義地院依殺人罪判處有期徒刑15年。圖／本報資料照片 記者林伯驊／攝影
涉嫌5刀刺死女友的前少棒國手陰經龍，嘉義地院依殺人罪判處有期徒刑15年。圖／本報資料照片 記者林伯驊／攝影

台電 分手 恐嚇

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