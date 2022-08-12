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罵警不要臉、圍事的 高雄男拒實聯制大鬧賣場下場出爐
高雄莊姓男子無業又獨居，去年疫情嚴峻期間，到楠梓區一家連鎖賣場購物，因不願配合防疫實聯制措施與店員發生口角找來警察，莊男竟罵警「有夠不要臉的」、「來圍事的」，犯後還辯稱，沒有辱罵，遭法院打臉，審理後將他依侮辱公務員罪，處拘役15天，得易科罰金1萬5千元。
判決指出，去年6月12日正值國內疫情嚴峻期間，莊男晚上前往楠梓區後昌路一家連鎖賣場購物，因不願配合防疫實聯制措施，業者請莊離開，但仍不願配合，只好報警處理，員警到場後，他竟對員警以台語飆罵「你有夠不要臉的」、「你真的很不要臉」。
因莊男情緒激動，又不願配合，警方認為有危害公共安全之虞，將他帶回派出所管束，未料，他又辱罵「你是超商的圍事，就對了」，讓員警相當無奈，只好依妨害公務罪移送。
莊男雖坦承有說過那些話，但否認侮辱警方，他辯稱，警察只聽超商店員的說詞，更認為員警執法過頭，若公務員是錯的，就應該被罵，更認為沒有侮辱；還說是以疑問句質疑難道警方是圍事，且圍事不是侮辱用詞。
還原當時情況，吳男先說「你有夠不要臉的」、「你真的很不要臉」，遭警帶返派出所途中，說員警是兩種嘴臉、沒有戴好戴滿、沒有戴手套還執行公務；警方要求注意用詞時，他接著罵，「你是的圍事就對了」。
地院認為，「圍事」意指在特種營業場所擔任保鑣或和事佬，一般社會通念，屬負面輕蔑之詞，「不要臉」也足以貶抑個人社會地位評價。
因莊男未能尊重執法人員，犯後又矢口否認犯行，加上過去就有多次妨害公務前科，地院審理後，將他依侮辱公務員罪，處拘役15天，得易科罰金1萬5千元，全案仍可上訴。
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