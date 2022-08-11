男持小刀棍棒跟蹤還翻牆侵入住家 屏縣首件跟騷法收押

跟蹤騷擾防治法今年6月起施行，屏縣黃姓男子長期在倪姓被害人工作場合、住處與通勤路線持小刀與棍棒跟蹤，甚至翻牆入侵被害人家，屏東地檢署昨將黃姓男子依跟騷法加重跟騷罪、違反保護令、刑法恐嚇罪等向法院聲押獲准，也是屏縣首件跟騷法收押。

檢方調查，黃姓男子長期在倪姓被害人工作場所、住處與通勤路線，持小刀與棍棒跟蹤、尾隨、監視、觀察被害人行蹤並侵入其住處，並說出警告、威脅等語，用手機LINE、Messenger傳送大量訊息、通話干擾等方式，讓被害人心生畏懼，數次經報警處理，警依跟蹤騷擾防制法對黃男書面告誡並協助被害人聲請緊急保護令。

檢方指出，警方提出書面告誡，協助申請保護令，黃男仍未停止跟蹤騷擾行為，仍在時間內多次傳送大量騷擾訊息、翻牆侵入被害人住處、跟蹤被害人，甚至攜帶凶器，造成被害人恐慌，高度危及被害人生命、身體安全。

檢方昨下午訊問黃男，審酌被害人的生命、身體安全已陷於高度風險，認黃男涉犯跟蹤騷擾防制法第18條第2項加重跟蹤騷擾罪、家庭暴力防治法第61條違反保護令罪、刑法第305條恐嚇罪嫌重大，有事實足認黃男有湮滅證及反覆實施同一犯罪之虞，認有羈押的必要，昨晚向屏東地院聲請羈押獲准。