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禾馨4診所違規打疫苗挨罰230萬 這家打官司抗罰成功

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等診所230萬元；小禾馨士林小兒專科診所不服處分提行政訴訟，台北高等行政法院今判撤銷處分，可上訴。

小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等4家診所去年被台北衛生局發現違規替81人施打疫苗，其中小禾馨小兒專科診所違規施打3人、禾馨民權婦幼診所違規施打14人、小禾馨士林小兒專科診所違規施打18人、小禾馨懷寧小兒專科診所違規施打46人。

北市衛生局依傳染病防治法裁處小禾馨小兒專科診所30萬元、禾馨民權婦幼診所裁罰50萬元、小禾馨士林小兒專科診所裁罰50萬元、小禾馨懷寧小兒專科診所裁罰100萬元，總共230萬元，並同時終止疫苗合約診所資格。

4家診所分別提行政訴訟抗罰，台北高等行政法院今針對小禾馨士林小兒專科診所裁罰50萬元部分，判決小禾馨士林診所勝訴，抗罰成功，其餘3家診所的訴訟仍在審理中。

接種疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片
接種疫苗示意圖。圖／聯合報系資料照片

衛生局 疫苗 禾馨診所

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