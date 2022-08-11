苗40線路緣長草騎士犁田 一審不賠二審國賠138萬

苗栗縣王姓男子在3年間騎車行經苗40線一處上坡，因路旁泥沙、長草，導致摔車犁田，造成骨折，術後左手有20公分疤痕，還有創傷症候群，王要縣府國賠，一審認王自摔與道路無關而駁回，二審則依不同時間點的現場相片，認為縣府疏於維護，判國賠138萬元確定。

判決指出，王姓男子在2019年5月21日下午4時許，騎車沿苗栗縣通霄鎮坪頂里往苑裡鎮方向行駛，行經苗40線附近向爬坡處時，因泥沙路滑致王的機車偏滑左倒，王摔車後造成骨折、左手手肘開放性傷口、雙膝挫傷等傷勢，王術後留有20公分的疤痕，左手肘關節活動度也變小，不宜負重工作。

王指控，苗栗縣政府是案發地點的管理機關，應保持道路乾淨、平整，但卻疏於維護，導致苗40線右側泥土淤積，長期未清除，導致雜草侵入車道，造成他摔車，因此向縣府求償醫藥費、看護費、意外後造成勞動力的減損、精神撫慰金等費用，求償215萬餘元。

一審認定，依員警到場拍攝相片，王騎機車倒地的位置，右側路面僅有有些許雜草、路面有覆蓋沙土，而勘驗現場監視器畫面及他車行車紀錄畫面，可知王騎車行經路緣可見泥土、砂石、雜草的道路處時，先向左傾斜、停止，隨即倒地，但無法證明與雜草、砂石有關。

另外，王在發生意外的前一天，有發生大雨，但沒有達到豪雨雨量，所以根據養護手冊，縣府沒有特別巡查必要，所以不認為縣府管理有疏失，駁回王訴請，王不服上訴台中高分院。

二審認為，根據王提供2021年1月及2022年7月的現場相片，以及當時的現場相片比對，可知案發時王摔倒的路段兩側邊緣有砂石，標線被掩蓋，且砂石、泥土長了雜草，侵入路面，掩蓋路旁護欄到無法看清的茂密程度，但案發後的砂石、泥土、雜草都遭移除，標線明顯。