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國民黨中常委誣指羅淑蕾侵占賑災款項 下場慘了！

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

國民黨中常委、會計師邱素蘭誣指同黨前立委羅淑蕾侵吞會計師公會核撥、募款的莫拉克風災賑災費用500萬元，涉業務侵占、背信等罪嫌。羅淑蕾獲檢方處分不起訴確定，反控邱素蘭誣告，台北地方法院今依誣告罪判邱素蘭5月徒刑，可上訴。

判決指出，邱素蘭是台北某會計師事務所所長，也是台灣省會計師公會成員，2017年7月28日向檢方告發羅淑蕾侵占會計師公會核撥莫拉克颱風500萬元賑災費用。

邱素蘭指控羅淑蕾受會計師公會之託，將150萬元支票交付給前立委侯彩鳳辦理賑災活動，但羅淑蕾卻未如實交出支票；邱女同年10月13日指稱會計師公會募款金額342萬餘元中，有2萬2000元帳目不清，認為羅淑蕾違法侵占；檢方調查後認為羅淑蕾罪嫌不足，處分不起訴確定。

邱素蘭被羅淑蕾提告誣告罪嫌，台北地檢署今年初起訴；邱素蘭否認犯行，供稱她確實有看到羅淑蕾拿出150萬元支票給侯彩鳳看，又放回自己口袋，事後羅淑蕾拿出非侯彩鳳開出的單據要核銷，另她從未講過羅淑蕾侵占募款金2萬2000元，是告發代理人律師搞錯了。

台北地院根據羅淑蕾、時任會計師公會理事長、全國律師聯合會理事長等人的證述，認定邱素蘭在告發前，關於150萬元支票、如何處分賑災款餘額，都已經過邱素蘭擔任理事的理事會決議。

法院指出，邱素蘭另案對羅淑蕾提告妨害名譽，檢察官也針對賑災款等事項詳加調查，將結果列入不起訴處分書中，邱素蘭知之甚祥，顯然是意圖使羅淑蕾受刑事、懲戒處分，憑空捏造虛構事實，認為構成誣告罪。

台北地院審酌邱素蘭執意虛捏羅淑蕾侵占賑災款項，造成國家機關發動無益的偵查程序，耗費司法資源，妨害實現司法正義，並讓羅淑蕾無端訟累，耗費時間精力，判邱素蘭5月徒刑。

羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
羅淑蕾。圖／聯合報系資料照片
邱素蘭。圖／翻攝自國民黨網站
邱素蘭。圖／翻攝自國民黨網站

羅淑蕾 侵占 募款

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