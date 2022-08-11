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高雄橋頭檢警規劃查賄策略 14件情資蒐證偵辦中

中央社／ 高雄11日電

為防範年底選舉假訊息、境外勢力介入，橋頭地檢署檢察長鍾和憲近期前往高市旗山、岡山、湖內警分局召開賄選查察座談，檢方目前已收到14件賄選情資，檢警正蒐證偵辦中。

為防範高雄市五合一地方公職人員選舉期間金錢、暴力、假訊息及各種境外勢力等不法手段介入，影響選舉公正及平和進行。橋頭地檢署檢察長鍾和憲8月9日、10日在主任檢察官謝肇晶、顏郁山陪同下，前往高雄市政府警察局旗山、岡山及湖內等分局召開「賄選查察及暴力防制業務座談會」。

鍾和憲除聽取各分局最新選情分析報告，也請主任檢察官分享查賄經驗，與各分局因地制宜，擬訂賄選查察策略。指示警方全面蒐集情資，預先佈雷，以防制金錢、暴力等不法手段介入選舉。另也請警方嚴防假訊息，嚴辦境外資金或勢力滲透介入影響選舉。

橋頭地檢署今天發布新聞稿指出，檢方截至目前已收到檢舉賄選情資14件，並已由專責檢察官與專案小組持續蒐證偵辦。之後也將與轄內警、調、廉政等機關合作，杜絕金錢、暴力、假訊息、境外資金、境外勢力等各種不法手段介入選舉，一旦查有不法，檢察官必嚴予追訴，決不寬貸。

賄選 假訊息

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