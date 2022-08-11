地方5項選舉在即 苗栗調查站宣示查賄選舉

距離地方選舉投票日僅106天，調查局苗栗縣調查站有鑑於選情將日趨熱烈，有意參選人及支持者無不強力拉抬選勢，今天宣示為維護公平選舉及乾淨選風，將動員內、外勤人力做好選舉查察工作。

苗栗調查站指出，防制賄選除除司法機關查緝，更結合各項活動推廣反賄選觀念，達成全民反賄選之最大效益，喚醒各參選人之自律精神及公民榮譽感，讓參選人感受到政府及社會嚴密查賄氛圍，共同維護純淨、公平的選舉環境。

依據法務部「鼓勵檢舉賄選要點」規定，檢舉人檢舉賄選案件依照不同選舉層級將提供50萬元至500萬元不等檢舉獎金，且檢舉人身分絕對保密，民眾如發現疑涉賄選情形可向調查站舉報，電話037-324455，調查站將採取速戰速決方式，最短時間內完成調查，收嚇阻之效。