鞋材大廠台灣百和二代告侵占財產 母、妹需賠三千多萬

上市公司台灣百和工業家族第二代鄭智瑜因遺產問題告母親和妹妹侵占，鄭智瑜說，父親去世時，他未成年，由母親幫他代管遺產，後來母親怕他被詐騙，和妹妹把他帳戶的錢轉到母親帳戶，並聲稱是他贈與而提告求償，彰化地方法院判處鄭母需賠3075萬5189元，鄭母與鄭妹應連帶賠415萬多元。

台灣百和工業是台灣鞋材大廠，包括 Nike、Adidas等全球前二十大運動鞋品牌都是台灣百和的客戶，由第一代老大鄭森煤、老二鄭國禎以及老三鄭國烟共同創立，老二鄭國禎已逝，其獨子就是鄭智瑜，二年前曾爆出鄭智瑜控訴大伯和三叔要把他拉下台，現在又傳出與母親有遺產紛爭。

判決書指出，鄭國禎去世後將大部分遺產包括百和公司股票等都登記在獨子鄭智瑜名下，股利也都匯到其帳戶，但因當時鄭智瑜尚未成年，即由母親代管，即使成年後仍基於尊重母親和他曾被詐騙，仍將存摺印章等委任母親保管。

但鄭母和鄭妹卻在2018年基於侵占故意，將他名下國泰世華彰美分行帳戶內的980萬元轉到鄭母帳戶，也把他國泰世華桃園分行帳戶內的美金69萬6526元及澳幣31萬7047元，轉至鄭母帳戶。

並由鄭妹擅自在「贈與稅申報書」等資料上填載他的姓名、身分證字號等，再以鄭男印章委任申報贈與稅，偽稱鄭母取得的款項是基於贈與關係，再以鄭男彰美分行匯出415萬多元以支付贈與稅。

不過根據鄭母與鄭姐、鄭妻對話譯文所稱，鄭母很擔心因鄭智瑜股份多，很多外面的人都要跟他借錢，鄭母才幫他管錢，讓別人「不能拐」，但鄭妻則勸鄭母說「媽媽你必須要選擇相信他，因為他已經40歲了」，鄭母則說「40歲，就過去的事情被別人騙啊」、「被別人騙去，所以媽媽很害怕呀，很怕」。

法官認為，鄭母未經鄭男同意即擅自簽署匯款單據等，將鄭男所有立款項匯入自己帳戶，屬故意侵害鄭男權利的侵權行為，應負損害賠償責任，因此裁處鄭母需賠償鄭男所受損害的3075萬5189元，鄭母委由鄭妹代填繳納贈與稅的415萬5573元 損害，兩人應連帶負責賠償。