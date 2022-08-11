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高雄聯結車駕駛闖紅燈撞死騎士 詭辯夕陽刺眼判決出爐
高雄市陳姓聯結車駕駛，今年1月8日在仁武區成功路闖紅燈，撞死葉姓機車騎士；陳辯解，因當時夕陽西曬、強光刺眼，致誤判號誌為綠燈，但說詞遭監視器畫面打臉，加上陳迄今未與家屬達和解，橋頭地院依過失致死罪，判處他1年6個月有期徒刑；可上訴。
法官判決指出，陳姓聯結車駕駛，於今年1月8日，駕駛聯結車行經仁武區成功路，接近鳳仁路交岔路口時，當時成功路的號誌顯示為紅燈，但陳男卻貿然在對向車道上以逆向行駛的方式闖紅燈，當場撞上葉姓機車騎士。
葉男被撞擊後，人遭甩拋騰空翻滾後跌落地面，機車卡在聯結車車頭下方，事發後，葉受有腦出血、第二頸椎骨折、多重外傷性傷害、右股骨、右脛骨及右腓骨開放性骨折等傷害，雖送醫急救，但仍於翌日傷重不治死亡。
陳男被警方依過失致死罪移送；案經橋頭地檢署檢察官起訴，檢方認為陳男闖紅燈撞死葉男，將陳起訴外，並具體請求法官求處3年有期徒刑。
橋頭地院審理時，陳男辯稱因當時夕陽西曬、強光刺眼，導致他誤判號誌燈號，但法官調閱警方蒐證的監視畫面，打臉陳男辯詞；法官審酌陳男未與被害人家屬達成和解，衡量陳從事雜工、日薪僅1100元等情狀，認檢察官具體求刑有期徒刑3年，尚屬過重，判處他1年6個月有期徒刑；可上訴。
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