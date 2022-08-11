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拒檢稱「以為警察要我過」 他不服罰鍰提訴訟被打臉

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

71歲王姓男子2018年行經台北市濱江街警方設立的酒測臨檢時拒檢逃逸，事後被台北市交通事件裁決裁罰9萬元，王男不服提行政訴訟，被法官判敗訴，案件移送法務部行政執行署新北分署執行，王男直到接獲新北分署扣押銀行存款命令，才到新北分署繳清。

新北分署指出，王男2018年4月25日開車經過警方酒測臨檢時，未依指示停車受檢，他先煞車後轉向行駛槽化線後加速逃離現場，事後被罰鍰9萬元，王男不服提起行政訴訟，法官勘驗光碟後認為事發當時光線明亮未下雨，警員持續揮動指揮棒、一度平放在駕駛座前，認定王男違規，駁回訴訟。

王男向新北分署書記官稱，他患有重聽、精神疾病，曾昏倒過11次，領有中度身心障礙手冊，現在靠著政府老人年金補助勉強度日，抱怨「看到警察揮手，以為是要我離開」，收到新北分署扣押命令，深怕受到管收｢會被關到死」，趕緊借錢繳清，離去時還碎唸「阿彌陀佛」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

王男向書記官稱他患有精神疾病、重聽，深怕受到管收「會被關到死」，趕緊借錢繳清積欠罰鍰。圖／新北分署提供
王男向書記官稱他患有精神疾病、重聽，深怕受到管收「會被關到死」，趕緊借錢繳清積欠罰鍰。圖／新北分署提供

新北 臨檢 北市

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