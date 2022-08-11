聽新聞
test
0:00 / 0:00
拒檢稱「以為警察要我過」 他不服罰鍰提訴訟被打臉
71歲王姓男子2018年行經台北市濱江街警方設立的酒測臨檢時拒檢逃逸，事後被台北市交通事件裁決裁罰9萬元，王男不服提行政訴訟，被法官判敗訴，案件移送法務部行政執行署新北分署執行，王男直到接獲新北分署扣押銀行存款命令，才到新北分署繳清。
新北分署指出，王男2018年4月25日開車經過警方酒測臨檢時，未依指示停車受檢，他先煞車後轉向行駛槽化線後加速逃離現場，事後被罰鍰9萬元，王男不服提起行政訴訟，法官勘驗光碟後認為事發當時光線明亮未下雨，警員持續揮動指揮棒、一度平放在駕駛座前，認定王男違規，駁回訴訟。
王男向新北分署書記官稱，他患有重聽、精神疾病，曾昏倒過11次，領有中度身心障礙手冊，現在靠著政府老人年金補助勉強度日，抱怨「看到警察揮手，以為是要我離開」，收到新北分署扣押命令，深怕受到管收｢會被關到死」，趕緊借錢繳清，離去時還碎唸「阿彌陀佛」。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言