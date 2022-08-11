大甲警封閉式路檢防制飆車噪音 3輛不合格開罰

台中大甲警分局昨天深夜結合環保局與監理站實施封閉式路檢方式，檢測車輛噪音，並防制危險駕車行為，共檢驗14輛疑似噪音改造車，其中3輛不合格依法告發，另取締酒後駕車2件，拒測1件。

昨晚9點到11點的路檢，在台中市后里區甲后路二段與后科路三段路口，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規劃執行防制危險駕車勤務，對每輛行經車輛實施攔查，針對疑似改裝車輛，錄影蒐證，實施噪音檢測，共檢驗14輛疑似造噪音及改裝車輛，其中3輛不合格，將依相關法令告發，也取締酒後駕車公共危險2件，拒測1件，依相關規定辦理。

大甲警分局長吳燕山呼籲，暑假期間，青少年朋友仍應落實防疫規範，暑假盡量避免群聚，以網路取代馬路，在家從事正當休閒活動，是對防疫工作最大的幫助。

針對民眾深夜時段集結駕駛改裝車輛競速飆車，產生噪音擾民，吳燕山指示所屬加強各項防飆勤務作為，並依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有飆車報案情況，立即啟動交通快打機制，實施攔查、取締；針對改裝車輛於公路行駛噪音擾民必定嚴正執法，絕不容許不法分子在轄區內飆車競速，還給市民一個安全寧靜的居家環境。