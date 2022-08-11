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基市交通處技正涉案羈押 市府：配合調查抓出害群之馬

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市政府交通處賀姓技正涉嫌貪汙案，法院今天裁定羈押。市府發言人沈詠珮表示，檢廉偵辦案件涉及市府人員，市府一貫立場就是配合調查、毋枉毋縱。市府尊重司法，全力配合檢廉調查，抓出害群之馬。

市府今年初辦理信二立體停車場委託專業服務經營管理標案，檢、廉接獲檢舉發包過程疑有弊端，布線蒐證查辦，上月中旬搜索大日開發公司，帶回多人偵訊。

辦案人員在大日扣得的資料中，發現竟有其他投標廠商標書，查出可能是交通處陳姓臨時人員交付，緊急向法院聲請搜索票到陳男住處搜索。檢方偵訊後，聲押2名大日人員和陳男獲准。

檢方認為，陳男是交通處基層臨時人員，理應無法接觸到廠商投標文件，進而把其他廠商投標文件洩漏給大日開發公司，推論交通處有更高層級官員涉案，陳男只是受人指使交付文件。

檢方昨天發動第2波搜索，指揮多名廉政官搜索基市府交通處，並約賀姓技正和主管停車場業務的張姓科長。檢方偵訊後，今天凌晨兩點多以賀男涉犯重罪及有串、滅證之虞聲押，張男10萬元交保。基隆法院上午開庭審理，近午裁准羈押賀男。

基隆地檢署偵辦基隆市信二立體停車場委外營運弊端，聲請羈押交通處賀姓技正，基隆地院今天近午裁定准押。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦基隆市信二立體停車場委外營運弊端，聲請羈押交通處賀姓技正，基隆地院今天近午裁定准押。記者邱瑞杰／攝影
基隆市交通處賀姓技正涉案被收押，市府回應配合檢廉調查，抓出害群之馬。記者邱瑞杰／攝影
基隆市交通處賀姓技正涉案被收押，市府回應配合檢廉調查，抓出害群之馬。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦基隆市信二立體停車場委外營運弊端，聲請羈押交通處賀姓技正，基隆地院今天近午裁定准押。記者邱瑞杰／攝影
基隆地檢署偵辦基隆市信二立體停車場委外營運弊端，聲請羈押交通處賀姓技正，基隆地院今天近午裁定准押。記者邱瑞杰／攝影

基隆 停車場

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