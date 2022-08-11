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老牌「青葉油漆」逃漏稅4489萬 負責人父女獲緩起訴

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

國內老牌塗料大廠「青葉油漆」負責人林業興父女，涉嫌在2014年到2020年間做假帳逃漏稅，金額高達4489萬餘元，違反商業會計法，不過2人在調查人員搜索約談時就繳回全部不法所得，對案情也如實以告，獲桃園地檢署認犯後態度良好，均緩起訴1年，但緩起訴期間，父女須分別支付公庫70萬元和30萬元處分金。

據調查，青葉油漆成立於1974年，公司正式名稱為三葉造漆工業股份有限公司，旗下生產多款水泥漆、乳膠漆及各式建材的防水保護塗料，年產能與市場佔有率均居行業前列，是國內常見五大塗料廠商之一。

檢調調查，青葉油漆平時由林業興負責管理，女兒除了董事一職，也兼任主辦會計。2人明知公司有納稅義務，卻在2014年到2020年間故意做假帳，隱匿未開立發票的銷售紀錄，藉此方式壓低申報稅捐時的營利事業所得稅及未分配盈餘稅額。

檢調去年底發動搜索，找到紀載真實營收的「內帳」和逃漏稅用的「外帳」，核算後，青葉油漆7年共逃漏營利事業所得稅3398萬餘元、未分配盈餘稅額1090萬餘元，而林業興父女2人知事情瞞不住，調詢時即繳回全部不法所得，偵訊時也承認所有犯行。

檢方認定林業興父女違反商業會計法，且逃漏稅金額巨大，涉犯最輕本刑3年以上有期徒刑之罪，但考量2人坦承不諱，深表悔悟，犯罪所得也已繳清，犯後態度極為良好，再審酌林業興高齡70歲，過去僅因違反區域計畫法獲緩起訴，而林女無任何前科，因此予以2人緩起訴處分，以勵自新。

國內老牌塗料大廠「青葉油漆」負責人林業興父女逃漏稅4489萬元，違反商業會計法，但犯後坦承及繳回全部不法所得，獲桃園地檢署緩起訴處分。圖／翻攝自Google地圖街景
國內老牌塗料大廠「青葉油漆」負責人林業興父女逃漏稅4489萬元，違反商業會計法，但犯後坦承及繳回全部不法所得，獲桃園地檢署緩起訴處分。圖／翻攝自Google地圖街景

逃漏稅

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