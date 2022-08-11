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男子質疑診所用藥刷負評 判5月刑加賠15萬道歉

中央社／ 高雄11日電

高雄陳姓男子帶母親到皮膚科求診，連4次就醫仍認沒改善，上網留言「醫德敗壞、慢性殺人」等，遭蔡姓醫師提告，橋頭地院刑事部分判5月徒刑，可易科罰金，民事判賠15萬元須道歉。

陳男出庭時表示，因母親到皮膚科診所看診多次，皮膚症狀都未見好轉，所以才質疑醫師用藥不當，並非杜撰或毫無意義的謾罵；且診所醫療糾紛與社會大眾利益有相當程度關聯，自屬可受公評，否認自己的留言具真實惡意。

蔡姓醫生則主張，由於陳母罹患糖尿病跟癌症，因此開藥都有將劑量控制在安全範圍內，也叮囑每3天回診1次。但卻遭對方指控用藥不當，據此提出刑事妨害名譽告訴跟民事求償新台幣200萬元，且需連續數天在網路張貼道歉啟事。

橋頭地方法院審理後，認為陳男未先盡合理查證義務，就貿然貼文指責診所「外用藥品、內服都給高單位類固醇給癌症重大患者」、「用藥不當，醫療疏失」等語，已逾越理性質疑醫師用藥程度，而非「合理評價原則」範圍。

法官考量陳男擔任導遊收入跟家庭經濟狀況後，判決需賠償15萬元，且需連7天在皮膚科診所臉書粉專、診所Google評分頁面、高雄爆料公社臉書專頁張貼澄清主文，可上訴。另外，陳男挨告刑事妨害名譽部分，也遭橋頭地院判有期徒刑5個月，可易科罰金。

橋頭地方法院判決指出，陳男民國108年8月3日帶母親到路竹區某間皮膚科診所求診，經醫病溝通用藥，決定先給予口服止癢消炎、外用抗黴菌藥物及濕疹藥膏治療，並叮囑每3天回診1次。

陳母依指示陸續回診3次後，症狀已改善且無須再服用口服藥物，僅需外用藥膏持續治療。但陳男返家後卻在皮膚科診所Google評分頁面、臉書粉專留言「拿病患健保卡當ATM跟健保局請款，皮膚專科良心道德何在」、「醫療疏失，醫德敗壞，粗糙，慢性殺人！」等語，造成蔡姓醫師名譽受損，憤而提出刑事妨害名譽告訴跟民事求償新台幣200萬元，且需連續數天在網路張貼道歉啟事。

皮膚科 醫師 妨害名譽

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