基隆市停車場委外營運傳弊端 法院裁定交通處技正羈押

基隆市政府交通處發包信二立體停車場營運傳出弊端，交通處陳姓臨時人員涉嫌把其他廠商投標文件，洩漏給得標業者。檢方追查洩密管道，昨將交通處賀姓技正、張姓科長帶回偵訊，今依貪汙治罪條例圖利罪嫌聲請羈押賀男，基隆地院裁准。張姓科長坦承供述，檢方命10萬交保。

基市府發言人沈詠珮今天表示，檢廉偵辦案件，如涉及市府人員，市府一貫立場就是配合調查、毋枉毋縱。市府尊重司法，全力配合檢廉調查，抓出害群之馬。

基市府發包信二立體停車場委託專業服務經營管理標案，今年1月25日公告採最有利標公開招標，2月22日開標，3月11日公告由大日開發公司得標。

檢、廉接獲檢舉發包過程疑有弊端，布線蒐證查辦，上月中旬搜索大日開發公司，帶回多人偵訊。因為大日扣得資料中發現其他投標廠商標書，查出交通處陳姓臨時人員涉嫌重大，緊急向法院聲請搜索票到陳男住處搜索。偵訊後聲押大日蘇姓負責人、陳姓副總經理和交通處陳姓臨時人員獲准。

檢方認為，陳男是交通處基層臨時人員，理應無法接觸到廠商投標文件，進而把其他廠商投標文件洩漏給大日開發公司推論交通處有更高層級官員涉案，陳男只是受人指使交付文件。