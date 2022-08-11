法官8次上節目訪談被評「未達良好」告司法院結果出爐

基隆地方法院前法官陳志祥兼任職務法庭法官，判決前法官陳鴻斌性騷擾女助理懲戒案件後，接受媒體訪談共8次，被司法院認定違反法官倫理規範情節重大，年終職務評定為「未達良好」，他不服提行政訴訟，台北高等法院判陳敗訴，可上訴。

陳志祥原先是基隆地院法官，已退休轉任律師，他任職期間兼任私法院職務法庭法官，承審陳鴻斌案件，2018年判決後接續8次於媒體訪談節目中發表言論，基隆地院年終職務評定陳志祥「未達良好」，依規定不予獎勵，他提復核後改為「良好」。

期間，陳志祥被監察委員提案彈劾，最終不成立，但認為他言論欠缺性平意識、無助於說明判決等，促請司法院職務監督；司法院人事審議委員會於認為陳志祥違反法官法、法官倫理規範，處分「警告」，另年終職務評定改「未達良好」。

陳志祥不服提行政訴訟，主張是案件受命法官，才在宣判後被動接受媒體訪問，只為澄清、捍衛司法，並成功平息社會怒火，但司法院不僅不尊重獨立審判，秘書長更對媒體表示不同意判決，稱會對他個案評鑑，趁機公報私仇，事後監察院不成立彈劾，證明他是受陷害，司法院無正當理由變更處分，濫用裁量權。

北高行指出，陳志祥是案件受命法官，並非說明新聞行政事務的專責發言人員，仍不經陳核接受訪問，且說明助理「兩情相悅」、「相互挑逗」、「情愛互相試探」、「辦公廳戀情」等語，逾越判決內容，足以使人誤認職務法庭全體成員欠缺性平意識，有損法官中立、客觀形象。