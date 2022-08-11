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禾馨案起訴 北檢：實支實付保單張數有檢討必要

中央社／ 台北11日電

禾馨醫療集團涉嫌產婦詐保之事宜，並提出保險公司是此類事件的共犯。壽險公會今（20）日發出新聞稿，澄清保險公司並非共犯，而是基於廣大保戶及保險業者之權益，將會協助打擊保險犯罪。圖／聯合報系資料照
禾馨醫療集團涉嫌產婦詐保之事宜，並提出保險公司是此類事件的共犯。壽險公會今（20）日發出新聞稿，澄清保險公司並非共犯，而是基於廣大保戶及保險業者之權益，將會協助打擊保險犯罪。圖／聯合報系資料照

北檢偵辦禾馨案，今天起訴林思宏等109人。檢察官在起訴書指出，目前法令每人可買3張以下實支實付保單、副本可申請理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢工具，有檢討必要。

檢警調查，林思宏等人為提高產婦到禾馨診所生產的誘因及診所營業額，提供產婦修改收據項目、金額的服務，原本不在保險契約理賠範圍的費用，包括醫美、子宮頸癌、新生兒健康檢查等，灌到醫師手術費等費用項目中。

此外，並非所有剖腹產均屬保險理賠範疇，檢警查出，禾馨診所為了讓產婦順利獲得保險理賠，讓醫師為自願性剖腹產的產婦開立「胎位不正」的不實診斷證明書，讓產婦得以向保險公司申請理賠，總計新台幣6738萬3533元。

台北地檢署今天依詐欺、偽造文書等罪，起訴禾馨集團營運長林思宏及吳孟宗、薛雅蓮、黃貴帥、林冠宏等5名醫師，以及禾馨護理師、行政人員、19名保險業務員、80名產婦等共計109人，並請法官對涉案醫師、保險業務員從重量刑。

檢方指出，保險是制度化的危險衡平補償工具，目的在分散風險，填補未來發生的損害，本質上與投資並不相同（除投資型保單外），不應利用保險賺錢。而實支實付醫療險的概念原本針對健保不理賠的部分，在理賠的雜費限額內，讓被保險人「花多少，賠多少」。

檢方提到，依目前法令，每人可以購買3張以下實支實付保單，部分保險契約容許副本理賠，造成一次剖腹產手術花費15萬元，卻可以向保險公司領取總計45萬元的理賠，變相使剖腹產成為被保險人賺錢的工具。

檢方舉例，有一名遠住台東的產婦為了賺取上百萬元保險金，即使舟車勞頓，仍要到禾馨婦幼診所生產，剖腹產費用加上其他醫美等諸多自費項目，及運用診所提供「改收據」的服務，而獲取上百萬的保險理賠。

檢方認為，為了避免超額填補，降低道德風險，實支實付保單的張數及副本理賠等制度，實在有檢討的必要。

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