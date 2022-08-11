獨／台中市議員冉齡軒貪汙案 法院開庭首傳9名被告全認罪求輕判

台中市國民黨籍議員冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元，檢方在今年4月起訴冉等涉案人11人，台中地院昨天首度開庭，傳喚冉齡軒哥哥與助理等9名被告，9人都向法官承認起訴書的事實，其中部分被告的委任的律師，也向法官請求，當事人符合自首條件，錢都沒入自己口袋，希望獲得緩刑或免刑的宣告。

冉齡軒涉詐領助理費案，昨天下午在台中地院首開庭，審判長侯驊殷傳喚9名涉案被告，包括冉齡軒的哥哥及其他8名助理與人頭，但冉齡軒與丈夫邱裕明則未在昨天傳喚名單中。

昨天審理時，法官針對台中地檢署檢察官在起訴書所載的事實，詢問冉齡軒哥哥冉隆豐等9名被告，是否認罪，9人都向法官認罪。

不過冉的服務處廖姓主任，雖然向法官表示承認起訴書事實，但卻辯稱，他有實際從事工作，合理領薪水，因服務處經費不足，經議員與他討論後，他同意以薪水支付服務處開銷，領到薪水後，把部分繳回給服務處助理，每次助理向他拿回服務處的錢有多少，他沒有實際計算，但都是「自願的」。

法官聽到廖的供述後，要求廖再確認，法院開庭時有錄影錄音，廖雖說承認起訴書的犯罪事實，但補充的說法卻是在否認犯罪，因全案從起訴到開庭審理，已經過數個月的時間，相信被告都已有足夠時間思考，廖不能說承認起訴書所載，但後續供述的內容卻是在做無罪答辯，後來廖才再向法官確認，承認起訴書所載犯罪事實。

另外，葉姓女子與其他擔任助理或人頭的6名被告，則是委由律師向法官表示，都承認起訴書的犯罪事實，沒有犯罪所得入自己帳戶，而且是在為了保住工作的壓力下，才聽從冉齡軒的指示犯行，過去都無前科，也都自首犯行，希望法官能夠審酌，未來審理終結後，給予免刑或緩刑宣告。