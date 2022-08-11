快訊

防資安攻擊 公共電子看板禁用陸製資通產品

考生快來查…大學分發入學今放榜 錄取率預估再創新高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨／台中市議員冉齡軒貪汙案 法院開庭首傳9名被告全認罪求輕判

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市國民黨議員冉齡軒涉嫌詐領助理費148萬元，檢方在今年4月起訴冉等涉案人11人，台中地院昨天首度開庭，傳喚冉齡軒哥哥與助理等9名被告，9人都向法官承認起訴書的事實，其中部分被告的委任的律師，也向法官請求，當事人符合自首條件，錢都沒入自己口袋，希望獲得緩刑或免刑的宣告。

冉齡軒涉詐領助理費案，昨天下午在台中地院首開庭，審判長侯驊殷傳喚9名涉案被告，包括冉齡軒的哥哥及其他8名助理與人頭，但冉齡軒與丈夫邱裕明則未在昨天傳喚名單中。

昨天審理時，法官針對台中地檢署檢察官在起訴書所載的事實，詢問冉齡軒哥哥冉隆豐等9名被告，是否認罪，9人都向法官認罪。

不過冉的服務處廖姓主任，雖然向法官表示承認起訴書事實，但卻辯稱，他有實際從事工作，合理領薪水，因服務處經費不足，經議員與他討論後，他同意以薪水支付服務處開銷，領到薪水後，把部分繳回給服務處助理，每次助理向他拿回服務處的錢有多少，他沒有實際計算，但都是「自願的」。

法官聽到廖的供述後，要求廖再確認，法院開庭時有錄影錄音，廖雖說承認起訴書的犯罪事實，但補充的說法卻是在否認犯罪，因全案從起訴到開庭審理，已經過數個月的時間，相信被告都已有足夠時間思考，廖不能說承認起訴書所載，但後續供述的內容卻是在做無罪答辯，後來廖才再向法官確認，承認起訴書所載犯罪事實。

另外，葉姓女子與其他擔任助理或人頭的6名被告，則是委由律師向法官表示，都承認起訴書的犯罪事實，沒有犯罪所得入自己帳戶，而且是在為了保住工作的壓力下，才聽從冉齡軒的指示犯行，過去都無前科，也都自首犯行，希望法官能夠審酌，未來審理終結後，給予免刑或緩刑宣告。

台中市議員冉齡軒涉嫌浮報、詐領助理費148萬元，檢廉查出她拿公款做法會幫家人化解劫數、私設佛堂請人打掃，給在大陸兒子當生活費；檢方痛斥她將宗教信仰、議員職權混回一談，今年4月間偵結依10個貪汙罪起訴冉，建請法院褫奪公權，另外也起訴同案10名被告。

台中市議員冉齡軒貪汙案，昨天在台中地院首開庭，傳喚除了冉齡軒夫妻外的9名被告，9人都在法院認罪。圖／本報資料照
台中市議員冉齡軒貪汙案，昨天在台中地院首開庭，傳喚除了冉齡軒夫妻外的9名被告，9人都在法院認罪。圖／本報資料照

議員 國民黨 貪汙

延伸閱讀

抖音、IG認識女童...2男引誘拍9張裸照 和解獲緩刑

偵查佐疑妻出軌拿警用系統查行跡 前妻給自新他獲緩刑

群聯財報事件 台灣高等法院宣判執行長潘健成緩刑5年

認出抓過他的派出所所長後揮刀砍人 要宣判才認罪不減刑

相關新聞

80名產婦詐保6738萬 禾馨5醫起訴

禾馨醫療集團營運長林思宏等五名醫師涉嫌不實診斷胎位不正或臍帶繞頸而須剖腹產，協助八十名產婦詐領醫療保險金共六七三八萬元，...

男持小刀棍棒跟蹤還翻牆侵入住家 屏縣首件跟騷法收押

跟蹤騷擾防治法今年6月起施行，屏縣黃姓男子長期在倪姓被害人工作場合、住處與通勤路線持小刀與棍棒跟蹤，甚至翻牆入侵被害人家...

誤認死胎 媽把嬰拋窗外判2年

輕度智能障礙朱姓女子在家產下女嬰，沒聽見哭聲便認為死胎，用塑膠袋包裹從窗戶丟到樓下遮雨棚，女嬰遺體腐爛發臭才被發現。法醫...

新竹大火8死 檢求處死刑

新竹市男子陳彥翔在自家經營的正義輪胎行縱火燒死八名家人，新竹地檢署昨偵查終結，依殺害直系血親尊親屬、殺人未遂、放火等罪起...

拒警攔檢罰2萬 他辯稱以為警察是賣場警衛法官判罰

苗姓男子開車違規左轉，不理警員攔停駛離現場，收到罰2萬元紅單。他指誤認警員是賣場警衛招攬停車才沒停，訴請撤銷罰單。基隆地...

禾馨4診所違規打疫苗挨罰230萬 這家打官司抗罰成功

禾馨醫療集團去年被台北市政府衛生局認定替不符資格的民眾打疫苗，裁罰小禾馨、禾馨民權、小禾馨士林、小禾馨懷寧等診所230萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。