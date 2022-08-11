好心嬤收留他12年被搶錢、勒死 原先判無期變15年定讞

男子林昆鋒因積欠債務，2018年7月夥同友人彭奕皓、張宥和綑綁好心收留他多年的李姓母女洗劫財物，得逞後卻未鬆綁被害人，九旬的李婦脖子和嘴巴被繩索和膠帶緊勒，窒息而死，最高法院依強盜致人於死罪判林、張15年徒刑，彭14年6月徒刑定讞。

林昆鋒原本居無定所，後來因在宮廟當乩童，結識了李婦的兒子，被安排與李婦同住。林與李婦同住長達12年，對外也以祖孫相稱，但2018年年初開始，他因欠債頻頻向李婦借錢，曾私吞對方要繳牌照稅的7千元現金，甚至還偷錢，雙方多次爭吵。

林昆鋒計畫下藥迷昏李婦母女，2018年7月24日與彭奕皓、張宥和分頭購買安眠藥和童軍繩，同年7月26日動手，還以「開始餵奶」當行動代號。林先誆稱安眠藥是「顧肝、顧腎的」，騙李姓母女服用，她們藥效發作昏睡後，再通知彭、張到場，以童軍繩、膠帶綁住母女。

林等3人在李婦家搜刮了上萬元現金和金飾玉品，又痛毆李婦女兒逼問提款卡密碼。林見李女不說，先行離開現場，彭、張則繼續翻找其他提款卡、拷問密碼，直到李婦兒子晚間7時敲門，兩人才反鎖大門，從陽台鐵窗逃逸。

一審審理時，林等人辯稱不知李婦為什麼會死掉，法院認為他們餵食李婦母女安眠藥、綑綁，有殺人的不確定故意，依強盜殺人罪判3人無期徒刑，褫奪公權終身；二審也判3人無期徒刑，褫奪公權終身，但最高法院認為調查不備，撤銷、發回。