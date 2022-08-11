詐保6738萬 禾馨醫療集團林思宏醫師等共109人遭訴

以VIP級婦產科服務聞名全台的禾馨醫療集團，日前因配合多名產婦詐領醫療保險，被保險公司盯上並向警方報案。今年1月初，檢警發動搜索禾馨旗下5間診所，約談創辦人之一的林思宏醫師。經清查發現，林男等人涉嫌利用替多名產婦判定胎位不正，詐保6738萬餘元，台北地檢署今將林男、其他醫師及產婦共109人起訴。

檢方查出，禾馨林思宏、林冠宏、薛雅蓮、黃貴帥及吳孟宗5名醫師和10名員工，涉嫌與19名保險業務勾結，協助80名產婦向11間保險公司，前後詐領6738萬3533元保險金，因此遭檢方依詐欺、偽造文書等罪起訴，並建請對涉案5名醫師從重量刑，及宣告沒收不法所得。

禾馨在日前疫情早期疫苗奇缺時，曾捲入特權疫苗偷打疑雲。而它標榜極度保護產婦隱私，從產檢、生產到坐月子一條龍的高級VIP服務，一直是許多名媛、藝人生產的不二選擇。

禾馨名氣雖大，但不少保險公司卻發現，選擇到禾馨生產的媽媽，因為遭醫師判定胎位不正、臍帶繞頸，而必須予以剖腹產的比例，遠比其他醫院高，因此懷疑當中有人謀不贓的情形。

今年1月13日北檢指揮警方，前往禾馨北市民權、內湖、新生、懷寧及桃園5間旗下婦產科及小兒科診所、醫師與產婦住家共29處搜索，查扣大批病例，依偽造文書、詐欺等罪嫌，約談林思宏等5名醫師及20名產婦。