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台南女產第3胎沒哭當死胎 塑膠袋包裹往窗外丟被判2年

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

朱姓女子有輕度智障礙已生過2胎，前年底在台南租屋處浴室內自行產下1女嬰，因未聽聞其哭泣，即認是死胎，以塑膠袋包裹自3樓窗戶丟出至屋旁2樓遮雨棚，因屍體腐爛發臭，鄰居通知屋主後才發現，經解剖認女嬰出生時仍有生命跡象，台南地院認她犯過失致人於死罪處2年徒刑。

朱女未婚懷孕，前年11月28日20時30分許在租屋處浴室內產下女嬰，她說，當時女嬰沒有哭；以塑膠袋包裹由租屋處3樓走道窗戶將它丟至屋旁2樓遮雨棚上。

直至因屍體腐爛發臭，鄰居誤以為動物屍體，通知屋主後請人清除，過程中才赫然發現是女嬰屍體。經檢察官督同法醫相驗並解剖鑑定結果，女嬰是因生產時未受妥善照護，又被包裹在塑膠袋中遺棄，導致呼吸衰竭死亡。

合議庭審理時，鑑定人證稱，女嬰出生時，臍帶與胎盤相連，若當時朱女將臍帶剪斷並輕拍其背部，使女嬰將口中異物吐出，則空氣進入肺部後，女嬰即會有哭聲。然而，因朱女產下女嬰後，將胎盤由子宮內扯出，此時因空氣並未進入肺部，女嬰自無發出哭聲的可能。

鑑定人說，因胎盤仍透過臍帶與女嬰相連，女嬰短時間內仍可吸取胎盤中的氧氣獨立存活，時間大約半小時；又依解剖所見，女嬰屍體雖已腐敗，但解剖時仍可見臟器外觀，此與一般死胎解剖時，體內臟器均已水化的情形不同，可推斷女嬰並非死產，其出生當時仍有生命跡象，是因後續處理不當而導致死亡。

辯護人表示，朱女事發當下，因見女嬰並未啼哭，且拍打女嬰臀部後仍無反應，誤認女嬰是死產，一時心慌，恐遭人誤解，又因其有智能障礙缺陷，對於突發狀況，未能即時想出解決方法，尋求他人幫助，以致女嬰不幸死亡，請求給予緩刑機會。

合議庭審酌，朱女前曾兩度懷孕，女嬰已屬第3胎，應能認知初生嬰兒亟需醫療照護，竟僅因女嬰出生後未哭泣，即視為死胎，草率處理，以塑膠袋包裹後由租屋處3樓窗戶丟棄，致女嬰出生後因缺乏照護，呼吸衰竭而死亡，對女嬰死亡顯有重大過失，本應嚴懲。

然而，朱女為輕度智能障礙人士，受限於本身智能狀況，對於事物的認知理解、問題解決能力均有不足，且犯後尚能坦承過失致死犯行，態度尚可，依法量處其刑。

合議庭指出，朱女先前在警詢及偵查中，從未提她有拍打女嬰臀部，直至審理中才作此陳述，可信性存疑，且朱女就女嬰死亡結果具有重大過失，應有令其入監執行以矯正其輕忽心態的必要。

台南地院認為，朱女前曾兩度懷孕，僅因女嬰出生後未哭泣，即視為死胎，以塑膠袋包裹後由租屋處3樓窗戶丟棄，呼吸衰竭死亡，認她犯過失致人於死罪處2年。圖／本報資料照
台南地院認為，朱女前曾兩度懷孕，僅因女嬰出生後未哭泣，即視為死胎，以塑膠袋包裹後由租屋處3樓窗戶丟棄，呼吸衰竭死亡，認她犯過失致人於死罪處2年。圖／本報資料照

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