大叔遛狐狸狗咬傷人 被質問反跟對方扭打一團遭訴

台中市林姓男子在去年9月間到豐原區西勢公園，遛飼養的狐狸狗時，因沒繫繩，導致犬隻咬傷崔姓市民，崔找上林理論，林反與崔在場肢體拉扯，甚至抱住崔，導致崔在過程中傷到頭部，有一處鈍傷，崔提告傷害，但林卻辯稱，崔傷勢都是舊傷，檢方今偵結起訴林。

起訴指出，林姓男子（39歲）在去年9月10日下午3時許，帶自己飼養的狐狸狗，前往豐原區西勢公園遛狗，林沒有繫繩，導致崔姓市民在公園散布行經林飼養的犬隻旁時，突然遭犬隻咬傷左小腿，崔不滿上前質問林，為何不繫繩，林卻心生不滿，反與崔在場拉扯，打成一團，還抱住崔，導致崔頭部有鈍傷，崔到醫院驗傷後，提告傷害。

林到案時否認涉案，辯稱當時的確有到公園遛狗，沒有繫繩，當時是因崔想要踢他的愛犬，就只有把狗抱起來，崔的傷勢是舊傷，雖然有跟崔有爭執，但沒有打架，只是「正面抱在一起」。