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涉逼死運將一家疑雲 坐牢又騙墨西哥獄友可翻案撈錢

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

經營地下錢莊、曾捲入逼死一家五口命案的簡兆熙，在台北監獄服刑期間，詐騙同舍的墨西哥籍性侵犯Isaias可以新的DNA技術證明無罪，Isaias付出16萬5千元請簡幫忙請律師提再審，事後簡卻稱「沒收到錢、無從幫忙」。Isaias提告詐欺罪，桃園地方法院判簡7月徒刑，沒收犯罪所得；簡上訴，台灣高等法院駁回定讞。

簡兆熙和妻子在桃園龜山開設「永業代書事務所」及「古早味茶莊」，經營高利貸地下錢莊，有多起前科紀錄。2006年8月間諶姓計程車司機一家五口死亡，被懷疑是遭簡逼死，桃園地檢署依重利罪嫌起訴並求處重刑。高院2020年4月裁定簡犯下的偽造有價證券、重利等罪合併執行18年4月徒刑，不過他被指控恐嚇諶姓司機部分則因證據不足而無罪。

Isaias（假釋中）因2010年間性侵一名已婚的哥斯大黎加籍女子，遭判刑4年確定，2018年1月12日至同年12月27日和簡兆熙成台北監獄和一舍16號房「室友」。簡得知Isaias心有不甘，想要翻轉訴訟結果，但又不熟悉救濟程序，竟佯稱有新的DNA技術可以證明Isaias無罪，只要花費30萬元就可幫Isaias撰寫再審書狀、委任律師提再審之訴。

Isaias信以為真，請朋友先後共匯了16萬5千元到簡兆熙妻、女的戶頭，但當他問簡訴訟救濟的進度時，簡卻裝傻說「沒收到錢」。

法院審理時，簡兆熙表示曾和Isaias提起有人因新的DNA技術成功提起再審而獲無罪的案例，也承認Isaias有匯錢給他老婆、女兒，但否認詐欺取財，稱是對方看他家境不好、母親生病，也感激他所做的一些事才匯款。

因簡兆熙和女兒接見時曾說「我跟妳講，總共應該有16萬，還有1萬在媽媽的戶頭裡面，妳說這樣子5000，那5000還給妳，我現在還妳1萬，從媽媽的戶頭那邊領，然後15萬，妳5萬塊平均分配給妳們3個小孩子，當過年使用，當過年的零用錢，這是爸爸的心意送給妳們，妳只要給阿嬤5萬塊，寄進來5萬塊就好了，就寄進來5萬塊就好了。」交易明細顯示金錢來自Isaias的友人，高院認定簡行詐。

高院認為簡兆熙以不正當方式取財，服刑期間未潛心悔過，且至今沒有賠償被害人，一審判他7月徒刑妥適，因此駁回上訴。

有重利刑案紀錄的簡兆熙在台北監獄服刑時，詐騙同舍的墨西哥籍性侵犯Isaias可以新的DNA技術證明無罪，Isaias付出16萬5千元請簡幫忙請律師提再審，事後簡卻稱「沒收到錢、無從幫忙」。台灣高等法院依詐欺罪判簡7月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照
有重利刑案紀錄的簡兆熙在台北監獄服刑時，詐騙同舍的墨西哥籍性侵犯Isaias可以新的DNA技術證明無罪，Isaias付出16萬5千元請簡幫忙請律師提再審，事後簡卻稱「沒收到錢、無從幫忙」。台灣高等法院依詐欺罪判簡7月徒刑定讞。圖／聯合報系資料照

桃園 地下錢莊

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