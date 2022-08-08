北檢辦掏空案謝國樑意外被點名 今晚說明企業借貸關係

林姓男子涉嫌掏空公司1億多元，被檢方依違反證券交易法等罪起訴，基隆市長國民黨參選人謝國樑傳是債權人。謝國樑今晚表示，家族投資的一家公司與林的公司曾有資金往來，屬兩企業間借貸，並且為有擔保的貸款，外界不必過度解讀。

檢警調查，德信證券前董事長林冠百因欠債上億元，與子公司德信創投、德信創管董事長吳昌陽、服飾品牌獨身貴族少東馮冠皓，共謀製造德信收購獨身貴族股權假交易，掏空公司1.525億元。台北地檢署今天偵結，起訴3人。

檢方查出，林冠百擔任德信證券董事長期間，向金星國際投資借款320萬美元及台幣300萬元，後來為了償還債務，著手安排以德信證券、德信創投進行假交易，藉空公司還債。

謝國樑表示，金星國際是家人關係企業的投資公司之一，他曾經擔任過金星負責人一陣子，目前並沒有股份。金星數年前的確跟林的企業有資金往來，但屬於利息在年利率5-6%的有擔保貸款。

金星使用自有資金短期借貸給其他企業，增加短期收益，謝國樑指是正常合理的公司投資決策，借款方也在數個月後，使用當初借貸的企業正常匯款償還給金星。林男後來發生的種種問題，金星企業一開始完全不知情，後來輾轉聽聞。