快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

王忠義被控弒母案 台中高分檢認有疑點再提上訴

中央社／ 台中8日電

王忠義遭控殺害父母案，被控殺父部分無罪確定；弒母部分經判2次無罪後，台中高分院今年5月更二審改依過失致死罪，判處王忠義1年2月，台中高分檢認為仍有多項疑點，今天提起上訴。

台灣高等檢察署台中檢察分署今天發布新聞稿表示，台中高分院認定王忠義僅涉犯過失致死罪，有違反經驗與論理法則、判決理由不備違法，因此對更二審判決提起第三審上訴。

檢方指出，王忠義有「謀財」及「滅口」動機，在謀財部分，王忠義案發前經濟並不寬裕，但案發前卻要為王母投保最高額新台幣300萬元的保險

但因王母身體狀況不合規定，王忠義多次打電話到保險公司客訴，保險公司才讓王母保50萬元的「微型傷害」保險，但王母在投保後，僅約1個半月就死亡。

在「滅口」部分，檢方指出，王忠義於民國103年5月間，將仍發燒、嚴重感染住院中、身上又有3條引流管且坐輪椅的王父，不顧醫護反對強行從醫院帶出，並於當日傍晚與王母發生激烈爭吵，王忠義將王父帶去深山，最後王父遭人發現在溪旁死亡。

王母向王忠義詢問王父去向，王忠義無法向王母交代，唯恐王母將可能涉案的過程轉知他人，而有殺母滅口的動機，檢方將動機及相關事證請求調查，但更二審判決未就相關事證進行審酌，而有判決理由不備違法。

檢方審酌，全案另有王忠義可能逃亡、自白與事實違背以及案發現場落水點爭議等疑點仍待釐清，認為王忠義涉犯殺人罪，而非過失致死罪提起第三審上訴。

全案起於103年間，王忠義、妻子陳麗雅被控因不堪長期照顧父親，於同年5月30日將父親強行載離醫院後，持不明鐵器敲打頭部致死，再將屍體棄置北港溪床。

此外，王忠義夫婦又涉嫌因長期無業及積欠卡債新台幣50萬元，先在103年8月為母親投保50萬元保險，同年10月5日利用帶母親到南投縣國姓鄉種瓜溪遊玩機會，將母親推落溪中並強壓入水溺斃。

其中王妻一、二審都判無罪已確定，另王忠義被控殺父部分，一、二審也無罪確定；但弒母部分一審認定王忠義有罪，處無期徒刑，二審改判無罪，經檢方上訴最高法院，發回台中高分院審理。

台中高分院更一審109年6月判王忠義無罪，後遭最高法院撤銷發回更審，台中高分院今年5月更二審改依過失致死罪判處1年2月。

保險 發燒 北港

延伸閱讀

王忠義詐保案依過失致死論罪 台中高分檢以4大理由上訴

悲！79歲老翁悶死照顧50年的腦麻女兒 有罪定讞要入獄

年輕同居女厭食亡 「男長輩」因堅持帶她出院被判刑

烏克蘭親俄前總統父子被控威脅安全 歐盟祭制裁

相關新聞

當鋪業者拖吊權利車 他哀求沒用抓車反被拖行致死

替當鋪協尋權利車的蔡姓男子因不顧吳姓男子站在車旁阻止執意開車離開，造成吳男被車輛拖行後甩出，重傷不治。新北地方法院一審依...

北檢辦掏空案謝國樑意外被點名 今晚說明企業借貸關係

林姓男子涉嫌掏空公司1億多元，被檢方依違反證券交易法等罪起訴，基隆市長國民黨參選人謝國樑傳是債權人。謝國樑今晚表示，家族...

刺青搞成蜂窩性組織炎 女刺青師賠7萬元判決出爐

茆姓女刺青師替客戶刺青，引發客戶蜂窩性組織炎，檢方發現，茆女使用禁藥替人麻醉，依過失傷害、醫師法起訴她；台北地院審理，客...

推露營車投資吸金19億害人積蓄化灰燼 主嫌判8年6月刑

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找3名律師鑑證契約。案...

牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，...

「躲太陽」條款待立法通過 駕駛人若肇事仍須究責

夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。