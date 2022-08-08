王忠義被控弒母案 台中高分檢認有疑點再提上訴

王忠義遭控殺害父母案，被控殺父部分無罪確定；弒母部分經判2次無罪後，台中高分院今年5月更二審改依過失致死罪，判處王忠義1年2月，台中高分檢認為仍有多項疑點，今天提起上訴。

台灣高等檢察署台中檢察分署今天發布新聞稿表示，台中高分院認定王忠義僅涉犯過失致死罪，有違反經驗與論理法則、判決理由不備違法，因此對更二審判決提起第三審上訴。

檢方指出，王忠義有「謀財」及「滅口」動機，在謀財部分，王忠義案發前經濟並不寬裕，但案發前卻要為王母投保最高額新台幣300萬元的保險。

但因王母身體狀況不合規定，王忠義多次打電話到保險公司客訴，保險公司才讓王母保50萬元的「微型傷害」保險，但王母在投保後，僅約1個半月就死亡。

在「滅口」部分，檢方指出，王忠義於民國103年5月間，將仍發燒、嚴重感染住院中、身上又有3條引流管且坐輪椅的王父，不顧醫護反對強行從醫院帶出，並於當日傍晚與王母發生激烈爭吵，王忠義將王父帶去深山，最後王父遭人發現在溪旁死亡。

王母向王忠義詢問王父去向，王忠義無法向王母交代，唯恐王母將可能涉案的過程轉知他人，而有殺母滅口的動機，檢方將動機及相關事證請求調查，但更二審判決未就相關事證進行審酌，而有判決理由不備違法。

檢方審酌，全案另有王忠義可能逃亡、自白與事實違背以及案發現場落水點爭議等疑點仍待釐清，認為王忠義涉犯殺人罪，而非過失致死罪提起第三審上訴。

全案起於103年間，王忠義、妻子陳麗雅被控因不堪長期照顧父親，於同年5月30日將父親強行載離醫院後，持不明鐵器敲打頭部致死，再將屍體棄置北港溪床。

此外，王忠義夫婦又涉嫌因長期無業及積欠卡債新台幣50萬元，先在103年8月為母親投保50萬元保險，同年10月5日利用帶母親到南投縣國姓鄉種瓜溪遊玩機會，將母親推落溪中並強壓入水溺斃。

其中王妻一、二審都判無罪已確定，另王忠義被控殺父部分，一、二審也無罪確定；但弒母部分一審認定王忠義有罪，處無期徒刑，二審改判無罪，經檢方上訴最高法院，發回台中高分院審理。

台中高分院更一審109年6月判王忠義無罪，後遭最高法院撤銷發回更審，台中高分院今年5月更二審改依過失致死罪判處1年2月。