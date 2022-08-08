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當鋪業者拖吊權利車 他哀求沒用抓車反被拖行致死

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

當鋪協尋權利車的蔡姓男子因不顧吳姓男子站在車旁阻止執意開車離開，造成吳男被車輛拖行後甩出，重傷不治。新北地方法院一審依傷害致死處7年4月徒刑，最高法院今年5月駁回上訴確定；民事部分，新北院再判蔡須賠償吳男父母共540萬餘元。

檢方起訴，指蔡在2019年11月9日凌晨到新北市中和地區要拖吊權利車，恰好車輛被借給吳男，蔡男向吳男說明情況後就通知拖吊車將車輛拖走，並回到自己的車上準備開車離開。

吳男擔心不好與朋友交代，要求蔡男留下等待朋友，並站在蔡男車門邊扶著車，蔡男未理會，依舊踩油門後加速離開，害吳男被汽車拖行慘摔，送醫急救後仍死亡。

蔡男反駁稱，當時他見吳男朋友與一群人搭其他車輛準備到場，怕對方找麻煩，才會踩油門加速離開，並未發現吳男抓著汽車。

新北院一審依傷害致死處7年4月徒刑，最高法院今年5月駁回上訴確定；民事部分，法官認為蔡男害年僅25歲的吳男死亡，使吳男雙親大受打擊，需各賠償287萬餘元與252萬餘元，

蔡男不顧吳男站在車旁，踩油門加速將車輛開哩，卻因拖行吳男害他死亡，新北地院民事部分，判蔡男須賠償吳男雙親540萬餘元。圖／聯合報系資料照
蔡男不顧吳男站在車旁，踩油門加速將車輛開哩，卻因拖行吳男害他死亡，新北地院民事部分，判蔡男須賠償吳男雙親540萬餘元。圖／聯合報系資料照

當鋪 父母

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