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刺青搞成蜂窩性組織炎 女刺青師賠7萬元判決出爐
茆姓女刺青師替客戶刺青，引發客戶蜂窩性組織炎，檢方發現，茆女使用禁藥替人麻醉，依過失傷害、醫師法起訴她；台北地院審理，客戶撤回告訴，法官依違反醫師法判茆女有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，禁藥沒收。可上訴。
2020年8月12日，茆女在新北市新店區的店內替康姓女客戶左側腰部刺青補色，她在康女皮膚上敷用麻藥，不過，補色後，康女腰部產生皮膚炎、合併蜂窩性組織炎，康女提對茆女提告過失傷害。
檢方偵辦，調查茆女執業的流程，查出她以「安麻樂乳膏5％」替康女進行麻醉，進一步確認茆女所使用的麻藥，實為醫師限定用藥，依過失傷害、違反醫師法2罪將茆女提起公訴。
茆女在法院開準備程序庭時，坦承犯過失傷害、違反醫師法2罪，但就過失傷害告訴乃論罪部分，上月20日開庭時轉帳7萬元給康女，雙方和解，獲撤回告訴，法官僅審理茆女違反醫師法非法執行醫療業務罪的罪責。
判決指出，茆姓女刺青師無醫師資格，卻使用醫師處方藥品，將麻藥塗抹敷用於女客戶的腰部，造成女客戶身體的損害，不過，她的行為不屬於侵入性的醫療行為，侵害他人的法益情節不重大。
法官還認為，因考量政府機關對管制藥品的宣導不足，且一般人對管制藥品極為容易取得，不宜過度苛責小額經營的個人營利事業，綜合案情考量，判茆女可易科罰金之刑，且宣告緩刑。
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