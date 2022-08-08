推露營車投資吸金19億害人積蓄化灰燼 主嫌判8年6月刑

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找3名律師鑑證契約。案件纏訟多年，適用刑事妥速審判法減刑，台灣高等法院更二審今依銀行法非法經營銀行業務罪判吳8年6月徒刑，其餘共犯則分別判處1年10月至3年8月不等刑期。

本案在上訴審審理時，高院認為律師江東原、葉大慧、魏君婷以每件收取1千元代價，替中信昌與投資人契約鑑證近2萬份，但因一般民眾不知鑑證只是見證簽約行為而非鑑證契約合法性，使中信昌得以藉此博取投資人信任而放心交付資金，對吳國昌等人吸金行為產生助力，告發3名律師涉嫌協助吸金。台北地檢署2020年底偵結，依銀行法起訴3人，台北地院審理中。

吳國昌擔任中信昌公司實際負責人兼總經理，弟弟吳孝昌則是「副總經理」，友人張欽堯、徐浚堯分別擔任「顧問」、「業務副總」。張庭瑜經張欽堯介紹，2007年9月起加入中信昌公司，擔任「首席業務副總」，翌年3月進公司的楊錦火後來接任新竹分公司「副總」；吳國昌的女友周采蓁則是中信昌的監察人。

高院更二審認定吳國昌等人非法經營收受存款業務，推動「露營車售後租回」、「嘉義、金門土地」、「中信昌釋股」等投資專案，對外以約定每年給付 12％年利率的紅利吸引投資人，從2006年9月起至2014年1月間，收受款項達19億973萬餘元。

更二審認為吳國昌、張欽堯、吳孝昌、楊錦火的素行不良，在緩刑期間或緩刑甫屆滿後，推出各種高利報酬的投資專案，吸收龐大的投資款項，導致眾多投資人巨額積蓄化為灰燼，或因借貸籌資投入致負債累累，求償無門，危害國家金融秩序。