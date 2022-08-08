快訊

裴洛西訪台是個錯誤？拜登首回應「台海危機」：這是她的決定

南韓首爾晚間暴雨！成人半身慘遭淹沒 地鐵站變成「大瀑布」

疑共軍飛行器 今晚大舉侵入金馬防區禁制水域上空

推露營車投資吸金19億害人積蓄化灰燼 主嫌判8年6月刑

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找3名律師鑑證契約。案件纏訟多年，適用刑事妥速審判法減刑，台灣高等法院更二審今依銀行法非法經營銀行業務罪判吳8年6月徒刑，其餘共犯則分別判處1年10月至3年8月不等刑期。

本案在上訴審審理時，高院認為律師江東原、葉大慧、魏君婷以每件收取1千元代價，替中信昌與投資人契約鑑證近2萬份，但因一般民眾不知鑑證只是見證簽約行為而非鑑證契約合法性，使中信昌得以藉此博取投資人信任而放心交付資金，對吳國昌等人吸金行為產生助力，告發3名律師涉嫌協助吸金。台北地檢署2020年底偵結，依銀行法起訴3人，台北地院審理中。

吳國昌擔任中信昌公司實際負責人兼總經理，弟弟吳孝昌則是「副總經理」，友人張欽堯、徐浚堯分別擔任「顧問」、「業務副總」。張庭瑜經張欽堯介紹，2007年9月起加入中信昌公司，擔任「首席業務副總」，翌年3月進公司的楊錦火後來接任新竹分公司「副總」；吳國昌的女友周采蓁則是中信昌的監察人。

高院更二審認定吳國昌等人非法經營收受存款業務，推動「露營車售後租回」、「嘉義、金門土地」、「中信昌釋股」等投資專案，對外以約定每年給付 12％年利率的紅利吸引投資人，從2006年9月起至2014年1月間，收受款項達19億973萬餘元。

更二審認為吳國昌、張欽堯、吳孝昌、楊錦火的素行不良，在緩刑期間或緩刑甫屆滿後，推出各種高利報酬的投資專案，吸收龐大的投資款項，導致眾多投資人巨額積蓄化為灰燼，或因借貸籌資投入致負債累累，求償無門，危害國家金融秩序。

不過吳國昌、張欽堯、吳孝昌、徐浚堯、周采蓁部分，因從2014年5月16日起就繫屬原審法院，超過8年都沒審結，高院更二審依速審法規定為5人減刑。吳國昌一審原本遭判14年，更二審減為8年6月，不法所得11億8101萬沒收；同案被告分別遭判1年10月至3年8月不等徒刑，犯罪所得也須吐出，中信昌公司未扣案的2760萬犯罪所得、已扣案的土地和建物也沒收。

中信昌公司曾推出露營車。圖／聯合報系資料照
中信昌公司曾推出露營車。圖／聯合報系資料照

中信 吸金 律師

延伸閱讀

投資露營車吸金數億元案 更二審判主嫌8年半

中金院成立中信啦啦隊 Passion Sisters應援授密技

BTS吸金2464億只排第2！上半年「韓星收入TOP10」出爐　冠軍是他「鈔能力」稱霸韓娛

當代繪畫獎4得獎作 中信園區添亮點

相關新聞

當鋪業者拖吊權利車 他哀求沒用抓車反被拖行致死

替當鋪協尋權利車的蔡姓男子因不顧吳姓男子站在車旁阻止執意開車離開，造成吳男被車輛拖行後甩出，重傷不治。新北地方法院一審依...

北檢辦掏空案謝國樑意外被點名 今晚說明企業借貸關係

林姓男子涉嫌掏空公司1億多元，被檢方依違反證券交易法等罪起訴，基隆市長國民黨參選人謝國樑傳是債權人。謝國樑今晚表示，家族...

刺青搞成蜂窩性組織炎 女刺青師賠7萬元判決出爐

茆姓女刺青師替客戶刺青，引發客戶蜂窩性組織炎，檢方發現，茆女使用禁藥替人麻醉，依過失傷害、醫師法起訴她；台北地院審理，客...

推露營車投資吸金19億害人積蓄化灰燼 主嫌判8年6月刑

中信昌公司負責人吳國昌被控夥同胞弟吳孝昌等人，以加盟投資露營車、開發觀光飯店名義吸金24億餘元，還找3名律師鑑證契約。案...

牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，...

「躲太陽」條款待立法通過 駕駛人若肇事仍須究責

夏日炎熱高溫，機車族停等紅燈時未於停止線前依車道連貫暫停，停於道路陰影處躲避艷陽。高市警交通大隊表示，駕駛人任意車道暫停...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。