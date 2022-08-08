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牛排館不外借廁所 父買可樂讓女兒排便再踹爛店門判3月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，離去時卻踹壞電動門、罵「爛店」。牛排館電動門被踹到無法正常開關，店家提告誹謗、毀損，王遭檢方依毀損罪起訴，台北地方法院判他3月徒刑，得易科罰金；王上訴，台灣高等法院駁回定讞。

王姓男子曾為軍職，現為自由業。去年2月6日晚上9點20分，王的女兒因急著上廁所，王見路邊有家牛排館，上前叩問是否能出借廁所？員工表示疫情期間廁所不外借，只提供店內消費的顧客使用，王聽了後「花15元買可樂」，讓女兒入內如廁；父女離去前，王卻腳踢電動門，大罵「爛店」。

吳姓女店長表示，當時王姓男子很凶地問櫃台小姐「為什麼不能借廁所？我認識你們老闆，我現在要打電話給你們老闆」，當得知只有顧客能使用廁所後，就買了1瓶可樂，過程中還一直刁難櫃台小姐。王事後將可樂往店外扔，一邊罵「這什麼爛店」。

王姓男子否認毀損，辯稱當時手上拿著手機與可樂，他抬起腳「感應電動門」，不是用踢的。

台北地院勘驗監視器畫面，發現電動門要以按壓開關方式才能開啟，「用腳感應」的說法無稽，認定王的說詞與事實不符。負責保養牛排館電動門的黃姓工人證稱，商用的電動門因整天開開關關，主機會選耐用的款式，正常使用的話撐個10年沒問題，而這家牛排館非老店，電動門自安裝以來都沒有出過問題，零件會壞掉是受外力造成。

北院認為牛排館配合政府防疫政策，不便對外借廁所，但也不是不通人情，在王「購買區區15元的可樂之後」便同意讓他女兒上廁所，店家處理方式算友善。北院並指店家沒有出借廁所的義務，王姓男子不知感恩通融，反而無限膨脹自我中心意識，除辱罵「爛店」外還踹壞電動門，行徑惡劣。

在北院言詞辯論時，王姓男子不僅沒向店家、店員致歉，反而說要找民代和解，稱店家「就是要弄我」，北院批他不知檢討，錄影畫面清清楚楚卻無視客觀證據，判他3月得易科罰金之刑。

高院審理時，王姓男子又聲請勘驗影像，但直接被高院駁回。高院認為王在審判過程中固然有否認犯罪的權利，但證據已經相當明顯，可見他敵對法律，有必要判中度以上之刑，藉以保護勤勉營業的店家。

王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，但離去時卻踹壞電動門、罵「爛店」。圖／聯合報系資料照
王姓男子去年2月因女兒內急，他找上一家牛排館商借廁所，店員表示疫情期間廁所僅供消費者使用，王因此花15元買可樂「通關」，但離去時卻踹壞電動門、罵「爛店」。圖／聯合報系資料照

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