台聖簽署刑事司法互助條約 共同打擊犯罪

法務部今天說，國際司法合作傳佳績，聖文森及格瑞那丁總理龔薩福受邀率團訪台，在蔡總統見證下，簽署「刑事司法互助條約」及「移交受刑人條約」，共同打擊跨境（國）犯罪。

法務部發布新聞稿指出，位於加勒比海群島中的聖文森及格瑞那丁（下稱聖國），與中華民國（台灣）政府有超過40年之堅固邦誼，兩國在貿易、農業技術合作、衛生領域、育才計畫、投資促進及保護、洗錢及資恐相關金融情資交換、防制人口販運及資訊通訊、警政、技術、財政等合作往來密切。

今天雙方代表法務部長蔡清祥、聖國總理兼司法部長龔薩福閣下（Dr. the Honourable Ralph Gonsalves）於總統府內，在總統蔡英文見證下，簽署「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁刑事司法互助條約」及「中華民國（台灣）政府與聖文森及格瑞那丁移交受刑人條約」，首創單日簽署兩類司法合作條約的難得紀錄。

法務部指出，兩份條約，歷經4年磋商，期間雖面臨嚴峻COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考驗，但是並未打斷兩國協商，在法務部及外交部與駐聖國大使館人員努力不懈及聖國支持下，雙方終獲簽署共識，並於

龔薩福親自率團來台時進行同日同地簽署兩份條約。

台聖刑事司法互助條約生效後，兩國將可在刑事調查、追訴、法院審理、犯罪防制等程序中，相互提供證據、協助文書送達、確認人及物的所在、執行搜索、扣押、凍結、扣押及執行罰金，及其他不違反國內法律規定下的協助。

雙方更可以透過視訊詢問、准許請求方的人員在證人或被告陳述時在場，依受請求方同意的方式，詢問證人等，使得兩國辦案人員可以組成實質的聯合調查團隊（Joint Investigation Team），以科技輔助方式協助進行犯罪偵查，大幅縮減跨境取證耗費的時間及勞力，達到共同打擊跨境（國）犯罪、提升定罪率目的。

此外，台聖移交受刑人條約生效後，將成為兩國未來進行移交受刑人的堅實法源基礎，有助受刑人返回母國服刑，對於其親屬就近入監探視、受刑人返鄉復歸社會等，均可帶來正面效益，也符合各國透過國際司法合作，提升矯正效能、維護收容人權的世界潮流。

新聞稿指出，司法外交部分，今天簽署的台聖刑事司法互助條約為繼與美國、中國大陸等國後的第9個（協定）；台聖移交受刑人條約則為繼與德國、英國等國後的第7個（協定）。