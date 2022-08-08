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穿西裝戴「狼」字胸章恐嚇包商 張安樂保鑣等7人遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

綽號「白茉莉」的統促黨田單黨部副主委及捍衛隊副隊長邱晉芛，2020年擔任北市財團法人承天武聖廟負責人期間，因與整修寺廟的王姓包商有糾紛，竟找來統促黨總裁「白狼」張安樂保鑣王啟鑌等人，涉嫌穿西裝、戴「狼」字胸章恐嚇，並涉及另起暴力討債案件。台北地檢署今偵結，依違反組織犯罪條例及恐嚇取財罪嫌起訴7人。

檢方調查，現年43歲的王啟鑌是張安樂的貼身保鑣，張安樂在外公開行程經常可見他隨行，並自稱「中華安樂之友會」會長。2017年「中國新歌聲上海–台北音樂節」在台大田徑場舉辦，卻爆發統促黨成員與學生間流血衝突，當時王男也和張安樂兒子張瑋在場。

2020年5月間，邱女以120萬餘元統包給王姓包商整修承天武聖廟，過程中雙方對於施作項目意見相左，包商認為部分邱女額外要求施作的項目，並不在當初協議整修範圍內，因此加以拒絕；邱女則認為自己要求屬於整修範圍內。由於雙方僵持不下，整修工程只能停工。

不料邱女為此找上王男及柯泓宇、林韶哲、何鴻源、吳明峯、呂承遠等統促黨成員，整齊穿著西裝、戴上刻有「狼」字的胸章找包商談判，甚至在對方車上裝GPS監控其行蹤，恐嚇包商盡快依照邱女意思復工施作，還要為了停工幫忙繳房租和添香油錢贖罪。

檢方還查出，王啟鑌等6人，曾同樣以穿西裝、戴「狼」胸章的模式，代替一名林姓男子出面向許姓男子索討百萬債務，這次一併依違反組織犯罪條例及刑法恐嚇取財罪嫌起訴。

統促黨總裁張安樂保鑣王啟鑌及該黨田單黨部副主委、捍衛隊副隊長邱晉芛共7人，因涉嫌恐嚇王姓包商遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片
統促黨總裁張安樂保鑣王啟鑌及該黨田單黨部副主委、捍衛隊副隊長邱晉芛共7人，因涉嫌恐嚇王姓包商遭北檢起訴。圖／聯合報系資料照片

恐嚇 張安樂 統促黨

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