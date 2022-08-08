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投資露營車吸金數億元案 更二審判主嫌8年半

中央社／ 台北8日電

男子吳國昌等人涉以投資露營車及興建觀光飯店名義，找來律師以鑑證方式幫助吸金，受害逾千人、金額達數億元。高院更二審今天判吳男8年半，共犯1年10月至3年8月不等刑期。

更一審於民國108年間判決指出，男子吳國昌為中信昌國際企業有限公司實際負責人，決策以露營車售後租回專案及在嘉義、金門進行觀光景點周圍土地買賣、開發及興建飯店等投資為由吸金，並由律師江東原、葉大慧、魏君婷以幫助犯意，佯以鑑定契約合法方式，使投資人信任中信昌公司是合法收受存款。

更一審認定，本案逾1000名投資人受害，巨額積蓄化為灰燼，計算犯罪所得逾新台幣24億1670萬元，判吳男12年徒刑，同案6名被告被判2年至3年4月不等刑度；經上訴，最高法院撤銷判決，案件發回由台灣高等法院更二審審理，今天宣判。

更二審經計算認定，本件犯罪所得為19億973萬多元，審酌吳男等人行為誘使民眾出資，吸收龐大款項，導致投資者巨額積蓄化為灰燼，或因借貸籌資投入致負債累累，迄今求償仍無著落，吳男等人行為破壞正常金融交易秩序，本件為103年5月間繫屬一審法院，迄今已逾8年尚未判決確定，適用速審法減刑。

更二審今天依違反銀行法的非法經營銀行業務罪，判吳男8年6月，未扣案犯罪所得11.8億元追繳沒收；同案被告遭判1年10月至3年8月不等刑期，各別追繳沒收犯罪所得，其中2名被告獲緩刑5年，各須提供60小時及150小時義務勞務及接受法治教育課2場及5場。中信昌國際企業公司追繳沒收2760萬元。全案可上訴。

此外，本件涉案律師江東原、葉大慧、魏君婷被法官告發。台北地檢署於109年底偵結，依違反銀行法起訴3人，案件正由台北地院審理中。

律師 中信

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