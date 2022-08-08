等不及「泄了」 怪室友占浴廁拿糞抹她臉被判刑

黃姓女子不滿劉姓女室友占用浴廁過久，以自己的糞便塗抹在劉女身上，被訴公然侮辱罪；台北地院審理，黃女否認犯罪，法官根據房客、房東證詞認定黃女「有抹」，判她拘役59日，得易科罰金5萬9000元。可上訴。

檢方起訴說，黃女、劉女分別承租台北市中山區的雅房，此租屋處共有2間雅房、3間套房，黃女、劉女共用一間浴廁。

2021年3月13日晚上11時至第2天0時許，黃女不滿劉女使用浴廁過久，在出租房舍的公共走廊上，等劉女自浴廁開門走出來，以自身的糞便塗抹在劉女身上，劉女向中山分局提告，檢察官起訴黃女。

法院開庭，黃女承認與劉女共用浴廁，稱當天與劉女因使用廁所時間發生爭執，但否認抹糞。

黃女辯稱，整件事情都是劉女捏造的，劉女的指訴矛盾，租處沒有任何監視器，她曾因此與謝姓房東溝通7分鐘，不可能在7分鐘內對劉女塗抹糞便。

被抹糞的劉女告訴法官，她當天在浴室洗頭，洗到一半黃女急敲門，她表示無法馬上出去，黃女隔一陣子就狂拍浴室的門，她後來趕緊圍了一條浴巾出去，但黃女還是持續在罵人。

劉女說，另名陳姓女房客被黃女的聲音吵醒，教她不要理黃女，陳女一進房，「黃女就從她的內褲裡面掏出大便抹我的頭、臉、全身」，一路攻擊到浴室牆角，「因此牆角、地板、我身上的浴巾都有黃女的大便」。

陳姓女房客證稱，有聽到黃女拍打浴室的門，一直罵想要大便，罵得很大聲，她進房打給房東，後來劉女有拿沾到大便的浴巾給她看，劉女還說那條浴巾是最喜歡的。

謝姓房東證稱，當天他沒有在現場，但房客、黃女、劉女都以網路電話或以LINE傳訊息給他，知道黃女、劉女在吵架、有人報警，「爭執的內容跟使用廁所、大便、毛巾有關」，法官根據證人證言、LINE的紀錄，確認黃女朝人抹糞。

判決指出，黃女僅因浴廁使用糾紛，即在公共區域以塗抹糞便的惡意方式侮辱人，不但無濟於紛爭解決，反滋生更多衝突及問題，所採用塗抹糞便方式，更是侮辱他人的人格尊嚴。